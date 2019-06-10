«Решение могло быть принято под давлением западных СМИ»: Колобков о решении IAAF не восстанавливать в правах ВФЛА

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RT
Павел Колобков по итогам совещания в Министерстве спорта прокомментировал решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики. Отстранение осталось в силе из-за незавершённой проверки допинг-проб московской лаборатории, которой занимается Всемирное антидопинговое агентство. В качестве другой причины решения в IAAF назвали новые расследования в отношении руководства ВФЛА и дисквалифицированных тренеров. RT вёл прямую трансляцию.

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