«Решение могло быть принято под давлением западных СМИ»: Колобков о решении IAAF не восстанавливать в правах ВФЛА
Павел Колобков по итогам совещания в Министерстве спорта прокомментировал решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики. Отстранение осталось в силе из-за незавершённой проверки допинг-проб московской лаборатории, которой занимается Всемирное антидопинговое агентство. В качестве другой причины решения в IAAF назвали новые расследования в отношении руководства ВФЛА и дисквалифицированных тренеров. RT вёл прямую трансляцию.
Ранее на эту тему:
- Рекорд Ласицкене, присутствие Ухова и дебют украинки за Россию: что нужно знать о «Русской зиме — 2019»
- «Пока процесс перепроверки не завершится, Россию не восстановят»: IAAF определит судьбу ВФЛА на совете в Монреале
- «Желаемое выдаётся за действительное»: британские СМИ рассказали об «угрозе отстранения» России от Олимпиады-2020
- Продлили отстранение до сентября: IAAF не стала восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики