«Играем за герб на груди»: о чём говорили Овечкин, Кузнецов и Воробьёв перед стартом ЧМ в Словакии

Чемпионаты мира выигрываются не талантом, а командной работой. Об этом заявил главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв. Он назвал имя основного вратаря и рассказал, когда в расположение коллектива прибудет защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков. Александр Овечкин отметил талант Кирилла Капризова, а Илья Ковальчук признался, что с такими партнёрами в большинстве готов сыграть и на позиции голкипера.

По окончании открытой тренировки в подмосковном Новогорске прошла официальная церемония представления сборной России, которая отправится на чемпионат мира по хоккею в Словакию. Примечательно, что имена 27 спортсменов стали известны ещё утром. Помимо принимавших участие в занятии в него вошёл защитник Владислав Гавриков. В настоящее время игрок «Коламбус Блю Джекетс» находится в США, но уже в ближайшее время присоединится к сборной. Кроме того, было подтверждено, что обязанности капитана на себя возьмёт Илья Ковальчук, а его ассистентами станут Александр Овечкин и Евгений Малкин.

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После торжественной церемонии перед национальной командой выступили заслуженные ветераны российского и советского хоккея. Легенды обратились к спортсменам с напутственной речью, в которой пожелали им успехов на грядущем первенстве планеты в Словакии. Первым слово взял президент ФХР Владислав Третьяк, который сравнил выступление на турнире с работой пилотов, отметив, что каждая ошибка чревата катастрофой. Его поддержал и консультант коллектива Владимир Юрзинов.

«Помимо прочего, для ребят это продолжение их карьеры. Всё будет стоять на кону. Команда должна прогрессировать. Эти хоккеисты как раз этим и занимаются», — заявил Юрзинов.

В отличие от своих коллег двукратный победитель Олимпийских игр Борис Михайлов постарался оградить российских спортсменов от недооценки соперника, отметив, что на чемпионате мира побеждают не имена, а команды.

«Они должны это понять. Своё личное мастерство надо убрать и играть на команду. Желаю сборной России только побед», — заключил Михайлов.

После окончания торжественной части на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной Илья Воробьёв. Один из главных, интересовавших СМИ: каковы причины неудачного выступления на заключительном этапе Еврохоккейтура. На Чешских играх отечественные спортсмены поочерёдно уступили шведам и финнам, сумев обыграть только чехов.

«В процессе подготовки мы сыграли семь матчей, провели неплохой тренировочный цикл. Сейчас мы смотрим только вперёд, в сборной много высококлассных атлетов, но нам нужно создать рабочий коллектив. Один талант не выигрывает — побеждает командная работа», — заявил Воробьёв.

Наставник особо обратил внимание на то, что российским хоккеистам необходимо наладить командные взаимодействия и уделить особое внимание работе без шайбы. Кроме того, он также прокомментировал принципы формирования состава, объяснив решение вызвать всего четырёх центральных нападающих и десять защитников.

«У нас есть Григоренко, который может играть в центре. Что касается защитников, хотели обеспечить некоторый запас прочности на случай непредвиденных обстоятельств», — отметил специалист.

Воробьёв сообщил, что Андрей Василевский начнёт чемпионат мира в статусе основного голкипера сборной, а также рассказал, что Гавриков прибудет в расположение команды только 10 мая. Таким образом, защитник «Коламбуса» рискует пропустить стартовый матч турнира с Норвегией.

«Почему везём двоих запасных? Мы же не в шахматы играем. Иногда случаются травмы. Надеюсь, все будут здоровы. Гаврикову нужно пройти обследование, он присоединится к сборной в Братиславе либо завтра, либо послезавтра. Посмотрим, сыграет ли в первом матче», — заключил Воробьёв.

После общения с тренером на вопросы журналистов ответили хоккеисты национальной команды. Первыми к представителям СМИ вышли Илья Ковальчук и Александр Овечкин. На правах капитана на большинство вопросов отвечал именно нападающий «Лос-Анджелес Кингз», один из которых касался его будущего в заокеанской лиге. Так, спортсмена спросили о его отношениях с новоиспечённым наставником клуба Тоддом Маклелланом, но он поспешил перевести разговор на тему сборной.

«Настроение супер. Отлично потренировались. Ожидания от чемпионата мира только позитивные. У нас собралась очень хорошая команда, никаких проблем между игроками нет», — заверил Ковальчук.

По словам форварда «Кингз», все представители сборной России объединены одной целью, вследствие чего статус капитана не играет особой роли.

«У нас 22 капитана. Играем за герб на груди, и не важно, у кого какая нашивка. Это наименьшая проблема. Выступление в четвёртом звене? На самом деле у нас нет ни первой, ни второй троек. Все слушают, чью фамилию назовёт тренер, выходят и полностью выкладываются. Понятно, что здесь у ребят не будет тех же ролей, что и в клубах. Все это прекрасно понимают. Мы об этом говорили между собой. И никаких обид быть не может», — признался капитан сборной России.

При этом Ковальчук отметил, что был рад перспективе сыграть вместе с представителями лучшей команды регулярного сезона НХЛ — хоккеистами «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Не особо знал Никиту Кучерова и Михаила Сергачёва. Очень талантливые молодые ребята. Провели отличный сезон. Поиграть с ними в одной команде — одно удовольствие. В Чехии действовали в пять нападающих во время розыгрыша большинства? С такими партнёрами я даже в ворота могу встать», — заключил Ковальчук.

В свою очередь, Овечкин объяснил, как ему удаётся сохранять мотивацию после трёх побед на чемпионатах мира. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» возвращался домой с золотыми медалями в 2008-м, 2012-м и 2014-м годах.

«В чём мотивация? Победить в четвёртый раз. Команда очень хорошая. Все поддерживают друг друга. Мы едем только за золотом. Других вариантов быть не может», — сказал форвард.

По ходу заключительного этапа Еврохоккейтура Александр Овечкин успел поиграть сразу с двумя крайними правыми форвардами. В матче с Финляндией на этой позиции действовал Евгений Дадонов, а с Чехией — Кирилл Капризов.

«Капризов талантливый, сто процентов. Успех придёт с опытом. Пора ли ехать в «Миннесоту»? Я же не он. У Кирилла своя голова на плечах», — заключил Овечкин.

Последним к прессе вышел партнёр Александра по «Вашингтону» Евгений Кузнецов. Он поделился ожиданиями от поездки в Словакию и подчеркнул, что длительная серия без побед не давит на российских хоккеистов. В последний раз они выигрывали чемпионат мира в 2014 году.

«Давления в связи с этим нет, только ответственность. Сегодня уже говорилось о том, что многое зависит от того, как действует сборная. Олимпиада это показала. Помню, когда шведы завоевали золото и Игр, и чемпионата мира. Это хорошая планка для нашей команды», — сказал Кузнецов.

Центральный нападающий заверил, что спортсмены извлекли уроки из двух неудачных матчей на заключительном этапе Еврохоккейтура.

«Мы намного лучше выполнили установку тренеров, было меньше потерь. Всей пятёркой действовали в обороне, помогали друг другу. Это был для нас важный матч. Если бы уступили третий раз подряд, то настроение в команде оказалось бы иным. Так широко улыбаться уже было бы нельзя», — отметил Кузнецов.

Форвард «Вашингтона» не стал кого-то конкретно выделять из будущих соперников на первенстве планеты, отметив, что россиянам есть чему учиться у триумфаторов предыдущих турниров. Начиная с 2015 года канадцы и шведы по два раза становились чемпионами.

«Надо тянуться за ними и никогда не стесняться учиться у других. Не копировать, а что-то заимствовать. Хоккей же развивается. Самое важное для нас — навязывать свою игру», — заключил Кузнецов.