Овечкин считает, что связка с Капризовым поможет сборной России на ЧМ по хоккею

Нападающий Александр Овечкин высказался о форварде Кирилле Капризове, с которым он наигрывается в одном звене сборной России по хоккею к предстоящему чемпионату мира в Словакии.

«Капризов — талантливый парень, это 100%. Думаю, молодость и опыт приведут к чему-нибудь хорошему», — сказал 33-летний хоккеист.

Он отметил, что национальная команда едет на турнир только за победой. Он также подчеркнул, что у России на турнире не будет запасны или основных игроков, сборная будет единым целым.

Чемпионат мира будет проходить с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Соперниками россиян по групповому этапу станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Ранее Третьяк рассказал, за счёт чего сборная России по хоккею сможет выиграть ЧМ.