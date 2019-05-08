Овечкин считает, что связка с Капризовым поможет сборной России на ЧМ по хоккею
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«Капризов — талантливый парень, это 100%. Думаю, молодость и опыт приведут к чему-нибудь хорошему», — сказал 33-летний хоккеист.
Он отметил, что национальная команда едет на турнир только за победой. Он также подчеркнул, что у России на турнире не будет запасны или основных игроков, сборная будет единым целым.
Чемпионат мира будет проходить с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Соперниками россиян по групповому этапу станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
Ранее Третьяк рассказал, за счёт чего сборная России по хоккею сможет выиграть ЧМ.