Третьяк рассказал, за счёт чего сборная России по хоккею сможет выиграть ЧМ

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, за счёт чего национальная команда сможет завоевать золотые медали предстоящего чемпионата мира в Словакии.
Третьяк рассказал, за счёт чего сборная России по хоккею сможет выиграть ЧМ
  • РИА Новости

«Каждая ошибка чревата катастрофой, только дисциплина и командная игра дадут победу, на которую мы все надеемся», — сказал глава ФХР.

Он отметил, что уверен в российской сборной, и подчеркнул, что каждый матч на турнире можно сравнить с финалом, так как слабых соперников на ЧМ не бывает. 

«Уверен, что тренеры найдут правильные звенья, каждый понимает, что нужно делать на своих местах. Думаю, команда готова, чтобы показать хороший хоккей», — сказал Третьяк.

Чемпионат мира будет проходить с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Соперниками россиян по групповому этапу станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что сборная России по хоккею должна доказать, что она лучшая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить