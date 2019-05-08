Третьяк рассказал, за счёт чего сборная России по хоккею сможет выиграть ЧМ
- РИА Новости
«Каждая ошибка чревата катастрофой, только дисциплина и командная игра дадут победу, на которую мы все надеемся», — сказал глава ФХР.
Он отметил, что уверен в российской сборной, и подчеркнул, что каждый матч на турнире можно сравнить с финалом, так как слабых соперников на ЧМ не бывает.
«Уверен, что тренеры найдут правильные звенья, каждый понимает, что нужно делать на своих местах. Думаю, команда готова, чтобы показать хороший хоккей», — сказал Третьяк.
Чемпионат мира будет проходить с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Соперниками россиян по групповому этапу станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
Ранее Роман Ротенберг заявил, что сборная России по хоккею должна доказать, что она лучшая.