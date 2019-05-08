Третьяк рассказал, за счёт чего сборная России по хоккею сможет выиграть ЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, за счёт чего национальная команда сможет завоевать золотые медали предстоящего чемпионата мира в Словакии.

«Каждая ошибка чревата катастрофой, только дисциплина и командная игра дадут победу, на которую мы все надеемся», — сказал глава ФХР.

Он отметил, что уверен в российской сборной, и подчеркнул, что каждый матч на турнире можно сравнить с финалом, так как слабых соперников на ЧМ не бывает.

«Уверен, что тренеры найдут правильные звенья, каждый понимает, что нужно делать на своих местах. Думаю, команда готова, чтобы показать хороший хоккей», — сказал Третьяк.

Чемпионат мира будет проходить с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Соперниками россиян по групповому этапу станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что сборная России по хоккею должна доказать, что она лучшая.