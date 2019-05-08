Ротенберг: сборная России по хоккею должна доказать, что она лучшая

Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Словакии.

«Проведена большая работа, мы работали весь год, собирали команду по крупицам. Собраны лучшие игроки в стране на сегодняшний день. На бумаге это лучшая команда, сейчас пришло время доказать это на деле», — сказал Ротенберг.

Он отметил, что с каждым днём национальная команда будет становиться только лучше.

Чемпионат мира будет проходить с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Соперниками россиян по групповому этапу станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в первом матче на ЧМ.