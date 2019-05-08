Овечкин: едем на ЧМ за победой

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Нападающий сборной России Александр Овечкин рассказал о целях национальной команды на грядущем чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Словакии.
Овечкин: едем на ЧМ за победой
  • Reuters

«Мы едем только за одним — за победой, других вариантов здесь быть не может. Выиграть четвёртый титул. Команда очень хорошая, и коллектив сложился», — сказал Овечкин журналистам.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая. На групповом этапе соперниками сборной России станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Стартовый поединок команда Ильи Воробьёва проведёт 10 мая против норвежцев.

Ранее Овечкин заявил, что связка с Капризовым поможет сборной России на ЧМ по хоккею.

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