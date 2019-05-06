Заявка «Челси» на бронзу АПЛ, 7 голов за 36 минут и неудача Головина: события воскресенья в европейском футболе

«Челси» разгромил «Уотфорд», обошёл «Тоттенхэм» в борьбе за бронзовые медали АПЛ и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. «Айнтрахт» потерпел самое крупное поражение в сезоне, пропустив в Леверкузене от «Байера» шесть мячей за 36 минут. Команда «Монако» Александра Головина дома уступила «Сент-Этьену». Матч также запомнился курьёзным автоголом в исполнении Фоде Балло-Туре. RT рассказывает о самых интересных событиях воскресенья в европейском футболе.

«Челси» в Лиге чемпионов

В Англии за тур до финиша определились все команды, которые примут участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, если не брать в расчёт возможную победу «Арсенала» в Лиге Европы. Компанию «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» в главном еврокубке уже точно составят «Тоттенхэм» и «Челси».

Команды, ведущие борьбу за попадание в топ-4, в последних матчах теряли очки в матчах с соперниками ниже классом. Разорвал порочную практику «Челси», который после полуфинала Лиги Европы дома разгромил «Уотфорд». Правда, первый тайм закончился без забитых мячей, зато во втором хозяева отличились трижды и поднялись на третье место.

А «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» вновь допустили осечки и потеряли шансы на финиш в первой четвёрке. Причём подопечные Уле-Гуннара Сульшера не сумели обыграть уже вылетевший из АПЛ «Хаддерсфилд». Манкунианцы после вылета из Лиги чемпионов продолжают демонстрировать крайне скромные результаты и в последних четырёх матчах национального первенства набрали только два очка.

«Арсенал» же дома не смог переиграть другую скромную команду — «Брайтон» и тоже потерял все шансы на четвёртое место. Теперь путёвку в Лигу чемпионов им может принести только победа в Лиге Европы.

«Теннис» в Германии

Между тем другой полуфиналист Лиги Европы — «Айнтрахт», также ведущий борьбу за попадание в Лигу чемпионов, на выезде потерпел неожиданное поражение от «Байера» с теннисным счётом 1:6.

Причём франкфуртцы не просто пропустили в свои ворота шесть мячей, но умудрились сделать это уже в первом тайме. В Бундеслиге подобное произошло первый раз за 41 год. Семь же мячей за первые 45 минут были забиты впервые в истории турнира.

Команды устроили результативный обмен ударами в стиле «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» и к окончанию первой четверти игры забили на двоих четыре мяча. На перерыв же «Байер» ушёл, имея более чем комфортное преимущество в счёте. Дублем в составе хозяев отметился Лукас Аларио.

После такого результативного первого тайма команды во втором поразить ворота друг друга больше не сумели. Леверкузенцы не только одержали четвёртую победу подряд, но и за два тура до финиша догнали соперника в борьбе за четвёртую строчку.

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«Аталанта» рвётся в Лигу чемпионов

А в Италии скромная «Аталанта» сделала очередной шаг к дебютному попаданию в Лигу чемпионов. Коллектив из Бергамо на выезде сумел одержать волевую победу над «Лацио». Гости пропустили уже на третьей минуте, но затем ответили тремя голами.

Один из мячей записал на свой счёт Дуван Сапата, который ведёт борьбу за победу в гонке бомбардиров турнира.

А чуть позже хорошая для «Аталанты» новость пришла из Генуи, где один из главных преследователей команды — «Рома» — потерял очки в матче с «Дженоа». Причём хозяева, сравняв счёт на первой добавленной ко второму тайму минуте, на пятой заработали пенальти, но не сумели его реализовать.

Дубль сменщика Бензема





А в Испании первую победу в Примере за три матча одержал мадридский «Реал». Подопечным Зинедина Зидана вновь пришлось обходиться без помощи травмированного Карима Бензема.

Однако в отсутствие француза в игре с «Вильярреалом» громко заявил о себе его дублёр Мариано. Если в матче предыдущего тура с «Райо Вальекано» он практически никак себя не проявил, то в отчётной встрече оформил дубль.

Своими голами уроженец Доминиканской республики хотя бы немного оправдал потраченные на него в прошлом году €20 млн, ведь до игры с «Вильярреалом» на счету форварда во всех турнирах значилось всего два гола, последний из которых он забил в феврале.

Reuters

Обидное поражение «Монако»





Команда «Монако» Александра Головина, которая, казалось, обезопасила себя от вылета из Лиги 1, за три тура до финиша вновь оказалась в неприятном положении. «Монако» не выигрывает с середины марта и теперь всего на три очка опережает идущий в зоне стыковых матчей «Кан».

В отчётном туре «монегаски» дома не справились с ведущим борьбу за медали «Сент-Этьеном». Причём подопечные Леонарду Жардима открыли счёт уже на 19-й минуте и ушли на перерыв в хорошем настроении. Единственной ложкой дёгтя стала травма основного вратаря — Даниэля Субашича.

Но во втором тайме хозяева пропустили три мяча и потерпели поражение. Причём сравнял счёт «Сент-Этьен» благодаря курьёзному автоголу в исполнении Фоде Балло-Туре. После подачи в штрафную защитник случайно срезал мяч в собственные ворота внешней стороной стопы.

После этого окрылённые гости забили ещё дважды, а команда «Монако» ответила лишь голом престижа. Головин провёл на поле все 90 минут, результативными действиями не отметился, зато получил жёлтую карточку.

Трофей для «Аякса»

Наконец, «Аякс», который в среду может выйти в финал Лиги чемпионов, сделал себе перед ответным матчем с «Тоттенхэмом» неплохой подарок в виде победы в финале Кубка Нидерландов над «Виллемом II».

Эрик тен Хаг в преддверии еврокубкового сражения не стал беречь своих лидеров и выставил фактически основной состав. Кроме того, получил шанс ветеран Клас-Ян Хунтелар. В результате 35-летний форвард стал автором дубля. Всего же «Аякс» отправил в ворота соперника четыре безответных мяча и в 19-й рекордный раз стал обладателем престижного трофея.