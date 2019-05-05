Полуфиналист ЛЕ «Айнтрахт» разгромно проиграл «Байеру» в матче Бундеслиги

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Франкфуртский «Айнтрахт» потерпел разгромное поражение от леверкузенского «Байера» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.
Полуфиналист ЛЕ «Айнтрахт» разгромно проиграл «Байеру» в матче Бундеслиги
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Встреча, прошедшая в Леверкузене на «Бай Арене», завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Байера» дубль оформил Лукас Аларио, ещё по одному мячу забили Кай Хаверц, Юлиан Брандт и Чаллес Арангис. Автогол в пассиве Мартина Хинтереггера.

«Айнтрахт» ответил голом Филипа Костича.

«Байер» набрал 54 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе «Айнтрахта», идущего четвёртым, также 54 очка.

Команда из Франкфурта-на-Майне продолжает борьбу за выход в финал Лиги Европы с лондонским «Челси». Первая игра, прошедшая в Англии, завершилась со счётом 1:1. Ответная встреча, по итогам которой определится финалист, состоится в Германии 9 мая.

Ранее сообщалось, что «Шальке» не сумел обыграть «Аугсбург» в матче Бундеслиги.

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