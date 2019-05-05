«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛ

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Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 1:1.

«Арсенал» вышел вперёд на девятой минуте. Пенальти реализовал Пьер-Эмерик Обамеянг. «Брайтон» ответил голом Гленна Мюррея, реализовавшего 11-метровый удар на 61-й минуте.

«Канониры», набрав 67 очков, остались на пятом месте в турнирной таблице АПЛ и за тур до завершения чемпионата отстают от идущего четвёртым «Тоттенхэм Хотспур» на три очка. «Брайтон» с 36 очками — 17-й.

Ранее сообщалось, что МЮ потерял шансы на выход в Лигу чемпионов.

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