«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 1:1.
«Арсенал» вышел вперёд на девятой минуте. Пенальти реализовал Пьер-Эмерик Обамеянг. «Брайтон» ответил голом Гленна Мюррея, реализовавшего 11-метровый удар на 61-й минуте.
«Канониры», набрав 67 очков, остались на пятом месте в турнирной таблице АПЛ и за тур до завершения чемпионата отстают от идущего четвёртым «Тоттенхэм Хотспур» на три очка. «Брайтон» с 36 очками — 17-й.
Ранее сообщалось, что МЮ потерял шансы на выход в Лигу чемпионов.