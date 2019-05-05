«Челси» гарантировал себе путёвку в ЛЧ на сезон-2019/20

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Лондонский футбольный клуб «Челси» гарантировал себе путёвку в розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2019/20.
«Челси» гарантировал себе путёвку в ЛЧ на сезон-2019/20
  • Reuters

Это стало известно по итогам матча «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион», завершившегося вничью — 1:1.

За тур до завершения чемпионата в активе «Челси», занимающего третье место, — 71 очко, и клуб не опустится ниже четвёртого места в турнирной таблице АПЛ, которое с 70 очками занимает «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» и «Арсенал», идущий пятым с 67 очками, в последнем туре поборются за последнюю путёвку в главный еврокубковый турнир. Соперником «Тоттенхэма» станет «Эвертон», а «канониры» сыграют с «Бёрнли».

В случае побед «Тоттенхэма» или «Арсенала» в текущих розыгрышах ЛЧ и ЛЕ соответственно распределение путёвок в еврокубки на следующий сезон может измениться.

Ранее сообщалось, что МЮ потерял шансы на выход в Лигу чемпионов.

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