«Челси» гарантировал себе путёвку в ЛЧ на сезон-2019/20

Лондонский футбольный клуб «Челси» гарантировал себе путёвку в розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Это стало известно по итогам матча «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион», завершившегося вничью — 1:1.

За тур до завершения чемпионата в активе «Челси», занимающего третье место, — 71 очко, и клуб не опустится ниже четвёртого места в турнирной таблице АПЛ, которое с 70 очками занимает «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» и «Арсенал», идущий пятым с 67 очками, в последнем туре поборются за последнюю путёвку в главный еврокубковый турнир. Соперником «Тоттенхэма» станет «Эвертон», а «канониры» сыграют с «Бёрнли».

В случае побед «Тоттенхэма» или «Арсенала» в текущих розыгрышах ЛЧ и ЛЕ соответственно распределение путёвок в еврокубки на следующий сезон может измениться.

Ранее сообщалось, что МЮ потерял шансы на выход в Лигу чемпионов.