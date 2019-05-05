МЮ потерял шансы на выход в Лигу чемпионов

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Английский «Манчестер Юнайтед» потерял математические шансы на завоевание путёвки в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.
МЮ потерял шансы на выход в Лигу чемпионов
  • Reuters

Это стало известно по итогам матча с «Хаддерсфилд Таун», завершившегося вничью  (1:1).

За тур до завершения чемпионата МЮ занимает шестое место, набрав 66 очков. У «Тоттенхэм Хотспур», который находится на четвёртом месте,  70 очков. Таким образом, манкунианцы не сумеют  попасть в четвёрку сильнейших по итогам сезона, которая получит путёвки в Лигу чемпионов.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ «красные дьяволы» дошли до четвертьфинала, где проиграли «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ.

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