МЮ потерял шансы на выход в Лигу чемпионов

Английский «Манчестер Юнайтед» потерял математические шансы на завоевание путёвки в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.

Это стало известно по итогам матча с «Хаддерсфилд Таун», завершившегося вничью (1:1).

За тур до завершения чемпионата МЮ занимает шестое место, набрав 66 очков. У «Тоттенхэм Хотспур», который находится на четвёртом месте, 70 очков. Таким образом, манкунианцы не сумеют попасть в четвёрку сильнейших по итогам сезона, которая получит путёвки в Лигу чемпионов.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ «красные дьяволы» дошли до четвертьфинала, где проиграли «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ.