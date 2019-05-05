«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ

Лондонский «Челси» одержал победу над «Уотфордом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Челси» принесли голы Рубена Лофтуса-Чика, Давида Луиса и Гонсало Игуаина.

Такой результат позволил лондонской команде опередить «Тоттенхэм Хотспур» и подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 очко. «Уотфорд» с 50 очками — десятый.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в 37-м туре АПЛ благодаря голу в конце матча.