«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ

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Лондонский «Челси» одержал победу над «Уотфордом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Челси» принесли голы Рубена Лофтуса-Чика, Давида Луиса и Гонсало Игуаина.

Такой результат позволил лондонской команде опередить «Тоттенхэм Хотспур» и подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 очко. «Уотфорд» с 50 очками — десятый.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в 37-м туре АПЛ благодаря голу в конце матча.

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