День камбэков и ничьих: Греция и Швеция отыгрались с 0:2, а Дания — с 0:3 за 9 минут до конца

Сборная Дании в концовке матча квалификационного турнира Евро-2020 со Швейцарией спаслась от поражения, забив три мяча за восемь минут. Встреча закончилась вничью. Шведы в скандинавском дерби сначала позволили Норвегии забить два гола, а затем отправили в ворота соперников три мяча. Казалось, «тре крунур» победят, но на 97-й минуте хозяева сравняли счёт — 3:3. А Греция отыграла два мяча в матче с Боснией и Герцеговиной — 2:2. Об основных событиях в играх квалификации Евро-2020 — в материале RT.

Группа J

Главным событием игрового дня в этой подгруппе стал впечатляющий рекорд Фабио Квальярелы. Опытный нападающий, проводящий один из лучших сезонов в карьере, был вызван в сборную впервые за несколько лет и сумел отметиться дублем в матче со скромным Лихтенштейном. Таким образом, форвард в 36 лет и 54 дня стал самым возрастным автором гола в составе «Скуадры Адзурры». При этом оба своих мяча спортсмен провёл с пенальти.

Всего же итальянцы шесть раз огорчили вратаря сборной княжества. Отличиться удалось и 19-летнему Мойзе Кину, который проводил четвёртую игру за сборную.

При этом юный форвард «Ювентуса» стал самым молодым футболистом сборной с 1912-го, сумевшим отличиться в двух матчах подряд.

В других матчах группы Армения дома уступила Финляндии — 0:2, а Греция на выезде сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. При этом эллины уже к 15-й минуте уступали со счётом 0:2, но после перерыва заработали пенальти и остались в большинстве. Одиннадцатиметровый реализовал Костас Фортунис. А за пять минут до окончания основного времени вышедший на замену Димитрис Коловас счёт сравнял.

Армения — Финляндия — 0:2 (Йенсен, 14, Сойри, 78)

Италия — Лихтенштейн — 6:0 (Сенси, 17, Верратти, 32, Квальярела, 35 (пен.), 45+3 (пен.), Кин, 70, Паволетти, 77)

Босния и Герцеговина — Греция — 2:2 (Вишча, 10, Пьянич, 15 — Фортунис, 64 (пен.), Коловос, 85)

Положение команд: Италия — 6, Греция — 4, Босния и Герцеговина — 4, Финляндия —3, Армения — 0, Лихтенштейн — 0.

Группа D

Ещё более невероятный камбэк состоялся в матче Швейцарии и Дании. Хозяева открыли счёт усилиями Ремо Фройлера уже на 19-й минуте, а после перерыва увеличили счёт до разгромного благодаря точным ударам Гранита Джаки и Брила Эмболо.

Казалось, исход встречи предрешён, но датчане в концовке сотворили чудо и отыграли три мяча. Сначала ворота Яна Зоммера поразил Николай Йоргенсен, затем точный удар нанёс вышедший на замену Кристиан Гиткьяер, а на третьей добавленной к матчу минуте ничью гостям принёс выстрел Хенрика Далсгора.

В параллельной встрече ирландцы дома с минимальным счётом переиграли Грузию благодаря точному удару Конора Хурихейна на 36-й минуте. Для 28-летнего полузащитника «Астон Виллы» этот мяч стал дебютным в составе национальной команды. Причём отличиться спортсмену удалось прямым ударом со штрафного.

Отметим, что в составе гостей из-за небольшого повреждения колена отсутствовал Джано Ананидзе. Зато все 90 минут отыграл защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия.

Также необходимо подчеркнуть другой любопытный статистический момент. Ирландцы ни разу в истории не проигрывали сборной Грузии, хотя соперники провели десять матчей.

Швейцария — Дания — 3:3 (Фройлер, 19, Джака, 66, Эмболо, 76 — Йоргенсен, 84, Гиткьяер, 88, Далсгор, 90+3)

Ирландия — Грузия — 1:0 (Хурихейн, 36)

Положение команд: Ирландия — 6, Швейцария — 4, Дания — 1, Гибралтар — 1, Грузия — 1.

Группа F

Норвегия и Швеция в рамках скандинавского дерби встретились впервые за два года и порадовали болельщиков обилием забитых мячей.

Хозяева уже к 59-й минуте повели со счётом 2:0, ворота принципиального соперника сумели поразить Бьёрн Йонсен и Джошуа Кинг. Примечательно, что для последнего этот мяч стал четвёртым в трёх последних встречах за клуб и сборную.

Но шведы и не думали сдаваться и оформили впечатляющий камбэк. Для начала гости заработали пенальти, который не удалось реализовать бывшему капитану «Краснодара» Андреасу Гранквисту. Однако его экс-партнёр по российской команде Виктор Классон сумел добить мяч в сетку.

Футболисты «тре крунур» дожали соперника. Для начала опытный защитник Ховард Нордтвейт отправил мяч в собственные ворота, а затем Робин Куайсон с передачи всё того же Классона вывел шведов вперёд.

Но и это был ещё не конец. На седьмой добавленной к матчу минуте вышедший на замену форвард китайского «Женьчженя» Ола Камара сравнял счёт.

Тем временем испанцы на выезде спокойно переиграли скромную Мальту благодаря дублю Альваро Мораты, который отметился голом в составе национальной команды впервые за полтора года. В последний раз он поражал ворота соперника в футболке сборной ещё в ноябре 2017-го — в матче с Коста-Рикой.

Наконец, Румыния дома разгромила Фарерские острова. В этом матче нападающий болгарского «Лудогорца» Клаудио Кешерю оформил дубль.

Румыния — Фарерские острова — 4:1 (Дяк, 26, Кешерю, 29, 33, Пушкаш, 63 — Давидсен, 40 (пен.)

Норвегия — Швеция — 3:3 (Йонсен, 41, Кинг, 59, Камара, 90+7 — Классон, 70, Куайсон, 87, 90+1)

Мальта — Испания — 0:2 (Мората, 31, 73)

Положение команд: Испания — 6, Швеция — 4, Румыния — 3, Мальта — 3, Норвегия — 1, Фарерские острова — 0.