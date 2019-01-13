«Отработали просто феноменально»: что говорили российские биатлонисты после побед в эстафетах на этапе КМ в Оберхофе

Финиш с флагом для россиянки Екатерины Юрловой-Перхт стал исполнением мечты. Об этом биатлонистка рассказала после уверенной победы в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. В свою очередь, также завоевавшие эстафетное золото члены мужской сборной России признались, что их воодушевило выступление женской команды, и объяснили, как им удалось справиться с непростыми погодными условиями. Что ещё говорили триумфаторы воскресных эстафетных гонок после финиша — в материале RT.

«Девчонки отработали феноменально»

Воскресный день 13 января 2019 года надолго войдёт в историю отечественного биатлона, ведь мужская и женская команды России впервые за 13 лет выиграли эстафетные гонки в рамках одного этапа Кубка мира. Мало кто ждал, что россияне способны на золотой дубль в немецком Оберхофе, но биатлонистам удалось преподнести поклонникам сюрприз и одержать две уверенные победы.

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Сначала золотые медали завоевали женщины. Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт финишировали первыми, на полминуты опередив взявших серебро немок. Подняться на вершину пьедестала россиянкам помогла точная стрельба: девушки допустили восемь промахов на всех и, самое главное, обошлись без штрафных кругов. Четыре дополнительных патрона пришлось использовать Павловой, которая лишь пятой передала эстафету Васильевой.

«Думала, не восстановилась после вчерашней гонки, поскольку в Оберхофе почему-то испытываю проблемы со сном. Но ходом достаточно хорошо себя чувствовала. Даже на первом круге при выходе со спуска подумала: пойду-ка первой, пусть бегут за мной. Было комфортно. Хотела выйти вперёд и перед второй стрельбой, встать поближе. Но порыв ветра был настолько сильным, что обогнать соперницу не удалось, только «наелась» бы. Тогда на стрельбе пришлось бы тяжелее», — пояснила Павлова в эфире «Матч ТВ».

Тем не менее на своём последнем круге Евгения показала неплохую скорость и после гонки поблагодарила за это сервис-бригаду. По её словам, лыжи работали отменно.

Не без проблем для российской сборной прошёл и второй этап гонки: Маргарита Васильева пыталась объехать упавшую на спуске немку Франциску Хильдебранд, однако также не удержалась на ногах.

«Было очень сложно собраться с мыслями, так как все убежали. Начала ошибаться в технических аспектах, а тренеры кричали: «Спокойно, всё нормально, догонишь!» — рассказала Васильева после гонки.

«На стрельбе успокоилась и уже отработала нормально. После падения мне немного зажало ботинком манжеты, и нога подустала. Каждый раз это мешало толкать лыжи. Франциска потом подошла и извинилась. Сказала, так бывает», — добавила биатлонистка, которая, несмотря на обидное падение, закончила свой этап на втором месте.

А вот Лариса Куклина провела свой отрезок гонки практически идеально. 28-летняя дебютантка Кубка мира не допустила ни единого промаха и вывела сборную России в лидеры.

«Если честно, переживала, что не справлюсь со стрельбой. Видимо, тренеры именно на это делали ставку, поставив меня в эстафету, и я боялась не оправдать их надежд. Но хорошо, что всё получилось. Наверное, моё состояние пока не позволяет быстро бегать, приходится делать акцент на стрельбе. Девочки перед гонкой особо ничего не говорили. Я легла спать в половине десятого, отключилась как по щелчку пальцев. В шесть утра, как обычно, встала — выспалась. Даже ничего не снилось», — рассказала Куклина.

Победу же российской четвёрке обеспечила опытнейшая Екатерина Юрлова-Перхт, которая ровно отработала на стрельбище, в отличие от немки Денизе Херрман, заработавшей на последнем огневом рубеже два штрафных круга.

«Это моя мечта — финишировать с флагом. Сегодня это удалось, и я безумно рада за команду», — заявила счастливая биатлонистка после гонки.

«Девчонки отработали просто феноменально. Мыслей перед гонкой не было, присутствовало просто желание не подвести команду, доработать на максимуме», — добавила она.

Для многих болельщиков успех женской сборной стал сюрпризом, но в Союзе биатлонистов России подчеркнули, что ждали от девушек медалей в Оберхофе. Руководитель СБР Владимир Драчёв отметил, что все участницы золотой четвёрки «ровно прошли по дистанции» и особо выделил выступление Куклиной.

«Ей не удалось отобраться на этапы КМ в декабре, но мы были уверены в Ларисе и отправили её на сбор, где она целенаправленно готовилась к январским этапам. Решила даже поучаствовать в «Ижевской винтовке». Отобралась сюда, вчера приняли решение поставить её на эстафету, потому что нам нужна была качественная стрельба. И мы не ошиблись», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

«Испытал гордость за команду»

Мужской сборной после такого успеха девушек оставалось лишь повторить его, что они с блеском и сделали. Причём российская команда обошла ставших вторыми французов больше чем на минуту. А занявшие третью строчку австрийцы и вовсе уступили россиянам более двух минут. Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов не стеснялись признавать, что успех подруг по команде их вдохновил.

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«Девчонки воодушевили победой. Они так уверенно победили, вдохновили нас. Почему хорошо стрелял? Я не думал, как стреляют остальные. Был сконцентрирован на себе, а не на соперниках. Я просто отработал свою установку и побежал до конца», — заявил Гараничев, который, как и Цветков, не допустил ни одного промаха.

В свою очередь, Дмитрий Малышко рассказал, что помогло ему при сильном ветре практически точно отстреляться на огневых рубежах, в то время как многие соперники допускали промах за промахом.

«На стойку подходил и вспоминал лучшие моменты. Слышал всех зрителей, не хотелось их подводить — выжимал максимум. Трасса была мокрой, значительно тяжелее бежать. Ноги сводило. Как показали наши ребята, стрелять можно и без ошибок. Не скажу, что был сильный шквальный ветер, но нужно было обойтись как минимум ещё без одного доппатрона», — отметил Малышко.

Триумфатор этапа в Оберхофе Александр Логинов, который прибавил золото эстафеты к победе в спринте, даже улыбнулся на финише, что с ним случается нечасто.

«Как минимум очень приятно было получать настолько солидное преимущество. Даже с таким ветром ребята справились. И спасибо нашим девчонкам, они нас зарядили. Справлялись с ветром как могли. Испытал гордость за команду, все бились до последнего и рады, что всё получилось», — подытожил Логинов.