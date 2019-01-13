«Бё ждал реванша и взял его»: что в России говорили после мужской гонки преследования на этапе КМ в Оберхофе

Неудачное выступление Александра Логинова в гонке преследования в Оберхофе отчасти могло стать следствием психологического давления. Так считает глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв, который напомнил, что после победы в спринте россиянин стал объектом критики со стороны других спортсменов. В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев полагает, что на состоянии Логинова сказалась не критика, а эйфория от первой победы на этапе КМ. При этом эксперты считают, что биатлонист находится в хорошей форме и показал достойный результат в непростых погодных условиях.

После неоднозначной реакции биатлонистов Мартена Фуркада и Себастьяна Самуэльссона на победу россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону многие болельщики ожидали, что атмосфера в Оберхофе будет крайне напряжённой. Однако гонка преследования прошла своим чередом. Победителем в ней стал норвежец Йоханнес Бё. Серебряная медаль досталась немцу Арнду Пайфферу. Тройку лидеров замкнул итальянец Лукас Хофер.

Что касается самого россиянина, то он не сумел повторить свой успех. Ему удалось стать пятым, несмотря на четыре допущенных промаха. Сам спортсмен никак не прокомментировал ход гонки, однако у многих экспертов возникло предположение, что после пятничных переживаний он находился не в самом хорошем эмоциональном состоянии, в связи с чем не смог продемонстрировать всё, на что способен.

Так, президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв призвал с пониманием отнестись к неудачному выступлению Логинова, учитывая сложившуюся ситуацию.

«Александр сегодня допустил ошибки, остался без медали в пасьюте, но ничего страшного в этом нет. Учитывая психологическую нагрузку после вчерашней гонки в виде двоякого отношения к его победе, сегодняшняя гонка дала ему хороший опыт в преддверии чемпионата мира в Швеции в виде старта с первого места. Это дороже и ценнее любой победы», — цитирует функционера ТАСС.

Многие биатлонисты не сумели справиться со снегопадом и густым туманом, опустившимся на Оберхоф перед началом соревновательного дня. Однако Драчёв отметил, что в случае с Логиновым не стоит списывать неудачу на непогоду.

«Условия сегодня мешали всем. Спортсмены по-разному на них отреагировали, у кого-то получилось, у кого-то — нет. Это биатлон, он, как всегда, затягивает своей интригой, скорострельностью и азартом борьбы», — добавил он.

Схожую точку зрения высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его словам, россиянин смог бы остаться в тройке лидеров, если бы допустил хотя бы на один промах меньше.

«Маленькое дуновение ветерка на одной стрельбе — и уже не тот результат у Логинова. Но это нормально, это биатлон. Конечно, он на первой стойке два схлопотал — это многовато», — рассказал президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга в интервью «Спорт-Экспрессу».

Кроме того, он предположил, что Логинову могло помешать вовсе не волнение после событий предыдущего дня, а чрезмерная уверенность в себе и радость от первой личной победы на этапе Кубка мира.

«Человек пребывал в некоторой эйфории. Даже Бьорндален проходил через подобное: после успеха есть чувство, которое мешает восстановлению. Поэтому Александру было тяжело. Уже завтра ситуация улучшится, потому что эстафета психологически намного легче», — заключил Васильев.

Бывший глава тренерского совета СБР Владимир Барнашов заявил, что Логинов слишком сильно хотел опередить Фуркада уже в самом начале гонки, что привело к ошибкам на первой стрельбе из положения стоя. В то же время вдвойне были мотивированы и его соперники, поражённые появлением нового претендента на лидерство в современном биатлоне.

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«Бё ждал реванша и взял его. По тому, как складывалась гонка, эта стойка стала роковой для Логинова и перечеркнула все его шансы в борьбе за медали», — уверен Барнашов.

В свою очередь, двукратный призёр чемпионатов мира Андрей Маковеев также отметил, что Логинов имеет полное право записать пятое место нынешнего пасьюта себе в актив.

«Видно, что Александр физически сейчас в хорошей форме. В этой гонке выступил чуть хуже, возможно, спал плохо, но не стоит говорить, что второй раз подряд он не смог быстро пробежать. В начале шёл тяжеловато, но последний круг отработал хорошо. Были очень сложные погодные условия, он может быть доволен выступлением», — приводит слова экс-биатлониста Sportbox.

К счастью, на этот раз противостояние между соперниками ограничилось сражениями на трассе. Во время цветочной церемонии Логинов пожал руку и Фуркаду, и Бё, и на этом спортсмены разошлись.

Однако пока рано говорить о том, что конфликт полностью исчерпан. Россиянин по-прежнему уверен в своей правоте и готов лично доказать это своим «обидчикам».

«Во всех моих интервью обычно всё переворачивают с ног на голову, но постоянно опровергать — слишком долго будет. Встреча с Фуркадом? Готов встретиться с ним и поговорить», — заявил спортсмен в эфире «Матч ТВ».