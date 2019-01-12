Фуркад и Бё пожали руку Логинову во время цветочной церемонии после пасьюта в Оберхофе
- Александр Логинов / © Hendrik Schmidt
- globallookpress.com
По итогам гонки Бё одержал победу, Фуркад финишировал четвёртым, Логинов — пятым.
We wave goodbye from #OBE19 for today after two thrilling pursuits with the flower ceremony! But there further highlights, interviews and more coming your way very shortly.— IBU World Cup (@IBU_WC) 12 января 2019 г.
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Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, 11 января одержал победу в спринтерской гонке, после чего Фуркад назвал это позором.
Ранее сообщалось, что Антон Шипулин посоветовал Логинову не вступать в перепалку с Фуркадом в СМИ.