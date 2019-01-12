Фуркад и Бё пожали руку Логинову во время цветочной церемонии после пасьюта в Оберхофе

Француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё пожали руку россиянину Александру Логинову во время цветочной церемонии после гонки преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Александр Логинов / © Hendrik Schmidt

globallookpress.com

По итогам гонки Бё одержал победу, Фуркад финишировал четвёртым, Логинов — пятым. We wave goodbye from #OBE19 for today after two thrilling pursuits with the flower ceremony! But there further highlights, interviews and more coming your way very shortly.



Don't forget that you can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/axMyZuN9HE — IBU World Cup (@IBU_WC) 12 января 2019 г. Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, 11 января одержал победу в спринтерской гонке, после чего Фуркад назвал это позором. Ранее сообщалось, что Антон Шипулин посоветовал Логинову не вступать в перепалку с Фуркадом в СМИ.