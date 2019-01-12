Фуркад и Бё пожали руку Логинову во время цветочной церемонии после пасьюта в Оберхофе

Короткая ссылка
Француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё пожали руку россиянину Александру Логинову во время цветочной церемонии после гонки преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Фуркад и Бё пожали руку Логинову во время цветочной церемонии после пасьюта в Оберхофе
  • Александр Логинов / © Hendrik Schmidt
  • globallookpress.com

По итогам гонки Бё одержал победу, Фуркад финишировал четвёртым, Логинов — пятым.

Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, 11 января одержал победу в спринтерской гонке, после чего Фуркад назвал это позором.

Ранее сообщалось, что Антон Шипулин посоветовал Логинову не вступать в перепалку с Фуркадом в СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить