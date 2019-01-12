Шипулин посоветовал Логинову не вступать в перепалки с Фуркадом в СМИ

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Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин прокомментировал резкое высказывание Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова.
Шипулин посоветовал Логинову не вступать в перепалки с Фуркадом в СМИ
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«Сложный вопрос, тут нет единого рецепта того, как правильно выйти из ситуации. Александр умный человек и зрелый спортсмен, он найдёт верное решение. Но я бы точно не стал вступать в открытые перепалки в средствах массовой информации. Предпочёл бы разговор тет-а-тет», — сказал Шипулин в беседе с RT.

Шипулин пожелал биатлонистам побыстрее встретиться и решить все вопросы.

«Кричать со стороны и критиковать могут многие, а сказать правду в глаза — лишь единицы. Хочется, чтобы они поняли друг друга, — от грязи в СМИ все устали. У нас давно не было таких красивых побед, так что смешивать их с негативом нет никакого желания», — добавил олимпийский чемпион.

Для 26-летнего Логинова это первая в карьере победа на этапах Кубка мира в личных гонках. Он также принёс сборной России первую за десять месяцев победу на этапах КМ.

Напомним, что Фуркад назвал позором победу Логинова на этапе КМ. 

Ранее Шипулин объяснил, почему Логинов не выигрывал раньше на этапах КМ.

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