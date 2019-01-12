Шипулин объяснил, почему Логинов не выигрывал раньше на этапах КМ

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин объяснил, почему, по его мнению, Александр Логинов не выигрывал на этапах Кубка мира до победы в спринте в немецком Оберхофе.

«Мне кажется, что он не совсем верил в свои силы. Я заметил это ещё на первых этапах, когда он не боролся на последних метрах. Сам был в похожей ситуации, так что с психологической точки зрения отлично его понимаю. Правда, сейчас Александр обретает уверенность в себе. Появилась необходимая для успеха спортивная злость. Верю, что победа в спринте станет переломным моментом в его карьере», — сказал Шипулин в интервью RT.

Для 26-летнего Логинова это первая в карьере победа на этапах Кубка мира в личных гонках. Он также принёс сборной России первую за 10 месяцев победу на этапах Кубка мира.

Ранее Шипулин поздравил Логинова с первой победой на этапах Кубка мира.