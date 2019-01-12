Шипулин объяснил, почему Логинов не выигрывал раньше на этапах КМ
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«Мне кажется, что он не совсем верил в свои силы. Я заметил это ещё на первых этапах, когда он не боролся на последних метрах. Сам был в похожей ситуации, так что с психологической точки зрения отлично его понимаю. Правда, сейчас Александр обретает уверенность в себе. Появилась необходимая для успеха спортивная злость. Верю, что победа в спринте станет переломным моментом в его карьере», — сказал Шипулин в интервью RT.
Для 26-летнего Логинова это первая в карьере победа на этапах Кубка мира в личных гонках. Он также принёс сборной России первую за 10 месяцев победу на этапах Кубка мира.
Ранее Шипулин поздравил Логинова с первой победой на этапах Кубка мира.