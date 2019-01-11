Шипулин поздравил Логинова с первой победой на этапах Кубка мира

Завершивший карьеру российский биатлонист Антон Шипулин поздравил своего соотечественника Александра Логинова с первой в его карьере победой на этапах Кубка мира, которую он одержал в спринтерской гонке в немецком Оберхофе.

Шипулин в сториз в своём Instagram опубликовал фотографию призёров гонки с церемонии награждения и обратился с поздравлением к Логинову.

Для 26-летнего Логинова это первая в карьере победа на этапах Кубка мира в личных гонках. Он также принёс сборной России первую за 10 месяцев победу на этапах Кубка мира.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что победа в спринте не будет давить на Логинова в гонке преследования.