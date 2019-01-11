Губерниев уверен, что победа в спринте не будет давить на Логинова в гонке преследования

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с RT высказал мнение, что победа в спринте не будет эмоционально давить на Александра Логинова во время предстоящей гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в немецком Оберхофе.

«Победа Логинова не будет давить на него перед гонкой преследования. Напротив, она надавит на его соперников. Так же, как на Стивена Спилберга давят наши фильмы «Крымский мост» и «Легенда №17». Когда мы делаем качественный продукт, когда наши спортсмены одерживают красивые победы, иностранные партнёры начинают думать: а как же быть дальше? Но это не наша проблема», — заявил Губерниев.

Гонка преследования пройдёт 12 января. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Губерниев высказался о реакции Себастьяна Самуэльссона и Мартена Фуркада на победу Логинова в спринте.