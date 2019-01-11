Губерниев уверен, что победа в спринте не будет давить на Логинова в гонке преследования
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«Победа Логинова не будет давить на него перед гонкой преследования. Напротив, она надавит на его соперников. Так же, как на Стивена Спилберга давят наши фильмы «Крымский мост» и «Легенда №17». Когда мы делаем качественный продукт, когда наши спортсмены одерживают красивые победы, иностранные партнёры начинают думать: а как же быть дальше? Но это не наша проблема», — заявил Губерниев.
Гонка преследования пройдёт 12 января. Начало — в 17:00 мск.
Ранее Губерниев высказался о реакции Себастьяна Самуэльссона и Мартена Фуркада на победу Логинова в спринте.