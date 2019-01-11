Губерниев высказался о реакции Самуэльссона и Фуркада на победу Логинова

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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с RT высказал мнение о реакции француза Мартена Фуркада и шведа Себастьяна Самуэльссона на победу Александра Логинова в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.
Губерниев высказался о реакции Самуэльссона и Фуркада на победу Логинова
  • ©Sergei Stepanov
  • globallookpress.com

«В России есть такая поговорка: пусть проигравший плачет. Нет никакого дела до слов Самуэльссона и Фуркада. Они смотрят на Сашу снизу вверх и плачут от того, что он их так обыграл. Мне близка взвешенная позиция Йоханесса Бё по Логинову. Он верно подметил: что толку говорить, если Саша выиграл, теперь надо его обыграть», — заявил Губерниев.

Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, одержал победу в спринтерской гонке. Фуркад назвал это позором, а Самуэльссон пожал Логинову руку, но позже заявил, что россиянину стоило бы извиниться «перед всей биатлонной семьёй».

Ранее Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе.

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