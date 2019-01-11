Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказал мнение о россиянине Александре Логинове, победившем в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.
Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе
  • РИА Новости

«Что я думаю про Логинова? Это сложный вопрос. В России много людей следят за биатлоном. Когда кто-то плохо относится к ним, то они отвечают тем же. Это глупо, из-за этого мы не говорим многих вещей. Надеюсь, все будут отвечать сами за себя, за свои поступки и слова. Я уже много энергии потратил на этого человека. Пусть всё останется как есть. Лучше попробуем его победить на трассе», — приводит слова Бё TV2.

Логинов, отбывший в прошлом двухлетнюю дисквалификацию за допинг, одержал победу в спринтерской гонке, опередив Бё на 25,2 секунды, а французский биатлонист Мартен Фуркад назвал это позором.

Ранее Уле-Эйнар Бьорндален высказал мнение, что нужно с уважением относиться к Логинову, отбывшему своё наказание за допинг.

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