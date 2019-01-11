Бьорндален считает, что нужно с уважением относиться к Логинову, отбывшему своё наказание за допинг
- РИА Новости
«Он отбыл своё наказание за допинг, нужно с уважением относиться к тому, что он всё же вернулся. Но кое-кто негативно отреагировал на его победу. Можно сказать, что в биатлонной среде многим этот результат не понравился», — приводит слова Бьорндалена TV2.
Ранее Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, одержал победу в спринтерской гонке, после чего французский биатлонист Мартен Фуркад назвал это позором.