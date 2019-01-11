Фуркад назвал победу Логинова в спринте на этапе КМ позором

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Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что россиянин Александр Логинов не заслуживает его уважения.
Фуркад назвал победу Логинова в спринте на этапе КМ позором
  • ©Martin Schutt
  • globallookpress.com

«Я не рад, что Логинов побеждает. Уважаю то, что ему разрешено выступать, но не буду уважать за то, что он так и не принёс извинений. Логинов должен извиниться перед всеми спортсменами. Он делает вид, что ничего не произошло. Для меня это позор, Логинов выиграл, но не получит моего уважения», — приводит слова француза TV2.

Также Фуркад отметил, что все были добры к Логинову.

«Сегодня Логинов сильнее, чем был раньше, и, возможно, без допинга», — добавил француз.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе КМ по биатлону в Германии.

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