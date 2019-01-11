Фуркад назвал победу Логинова в спринте на этапе КМ позором

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что россиянин Александр Логинов не заслуживает его уважения.

«Я не рад, что Логинов побеждает. Уважаю то, что ему разрешено выступать, но не буду уважать за то, что он так и не принёс извинений. Логинов должен извиниться перед всеми спортсменами. Он делает вид, что ничего не произошло. Для меня это позор, Логинов выиграл, но не получит моего уважения», — приводит слова француза TV2.

Также Фуркад отметил, что все были добры к Логинову.

«Сегодня Логинов сильнее, чем был раньше, и, возможно, без допинга», — добавил француз.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе КМ по биатлону в Германии.