Самуэльссон считает, что Логинову стоило бы извиниться «перед всей биатлонной семьёй»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказал мнение о россиянине Александре Логинове, победившем в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.

«Я не уважаю то, что сделал Логинов, но я не знаю его как личность. Сам Логинов мог бы извиниться перед всей биатлонной семьёй. Если принял эритропоэтин, то тебе здесь нечего делать. Но если ты покажешь, что сожалеешь о том, что натворил, то тебе будет немного легче доверять в будущем», — приводит слова Самуэльссона NRK.

Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, одержал победу в спринтерской гонке, опередив Бё на 25,2 секунды. Французский биатлонист Мартен Фуркад назвал это позором.

Ранее сообщалось, что Самуэльссон пожал руку Логинову на церемонии награждения.