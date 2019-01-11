Самуэльссон считает, что Логинову стоило бы извиниться «перед всей биатлонной семьёй»
- РИА Новости
«Я не уважаю то, что сделал Логинов, но я не знаю его как личность. Сам Логинов мог бы извиниться перед всей биатлонной семьёй. Если принял эритропоэтин, то тебе здесь нечего делать. Но если ты покажешь, что сожалеешь о том, что натворил, то тебе будет немного легче доверять в будущем», — приводит слова Самуэльссона NRK.
Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, одержал победу в спринтерской гонке, опередив Бё на 25,2 секунды. Французский биатлонист Мартен Фуркад назвал это позором.
Ранее сообщалось, что Самуэльссон пожал руку Логинову на церемонии награждения.