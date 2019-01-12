Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Логинов — пятый

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Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Логинов — пятый
  • Reuters

Норвежский биатлонист преодолел дистанцию за 34 минуты 29,8 секунды, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым финишировал немец Арнд Пайффер, тройку призёров замкнул итальянец Лукас Хофер.

Француз Мартен Фуркад занял четвёртое место, а вслед за ним финишную черту пересёк Александр Логинов, ставший лучшим среди россиян.

Евгений Гараничев завершил гонку десятым, Дмитрий Малышко — 20-м, Максим Цветков — 24-м, а Матвей Елисеев — 29-м.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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