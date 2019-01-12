В погоне за золотым дублем: Логинов сражается за первое место в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе
- AFP
- © Robert Michael
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12 января 2019
Спортсмены уже готовятся выйти на трассу.
Will anyone be able to catch Alexander Loginov today? @7ohannesbo, @SebbeSamuelsson will be hot on his heels while Benedikt Doll and Arnd Peiffer will try and do even better than yesterday!— IBU World Cup (@IBU_WC) 12 января 2019 г.
Watch the #OBE19 men's pursuit live on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/ZHfC9CAcU0
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Потрясающий воображение вид на трассу в Оберхофе.
A winter wonderful in the heart of Germany? Oberhof welcomes the athletes with natural snow -- but a little bit of fog, too! #OBE19— IBU World Cup (@IBU_WC) 12 января 2019 г.
Join us now for the men's 12.5 km pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/hIyQgTSLTV
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Expect it to be LOUD 🔊😍🇩🇪 the #OBE19 men's pursuit is only few minutes away pic.twitter.com/UIbnRLRESd— IBU World Cup (@IBU_WC) 12 января 2019 г.
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Женская гонка проходила при сложных погодных условиях. Спортсменкам мешали туман, сильный ветер и снегопад. Судя по всему, ситуация не изменится и во время мужского пасьюта.
It's not long after the women's event but conditions seem tough out here with strong gusts and quite a snowfall #OBE19 shooting clean could prove key in this men's pursuit and this Czech guy is famous for it! pic.twitter.com/naN9wWyN94— IBU World Cup (@IBU_WC) 12 января 2019 г.
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Напомним, что ранее завершилась женская гонка преследования. Золотой дубль оформила Лиза Витоцци, одержав победу в пасьюте после успеха в спринте. Серебро досталось Анастасии Кузьминой, бронза — Анаис Шевалье. Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, занявшая 13-е место.
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Кроме Логинова, в забеге примут участие ещё четверо представителей России. Под 15-м номером стартует Дмитрий Малышко, под 20-м и 21-м — Матвей Елисеев и Евгений Гараничев соответственно. Последним из россиян выйдет на дистанцию Максим Цветков (56-й номер).
В субботу - гонки преследования! В 14:45 (мск) - женская, в 17:00 (мск) - мужская. Не пропустите!— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 12 января 2019 г.
Онлайн-трансляции:
Матч ТВ: https://t.co/pzqabGGUl9https://t.co/WUPbE42SVa
Eurovision: https://t.co/G19oG1Bh0e
Datacenter: https://t.co/bWV0quPe01pic.twitter.com/fVVa7vG9h6
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Третьим стартует швед Себастьян Самуэльссон, который выйдет на дистанцию через 36,8 секунды после старта Логинова. Мартен Фуркад отправится в гонку лишь под седьмым номером (+ 47,2 секунды).
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После триумфа Александра Логинова в спринте именно он является главным фаворитом сегодняшнего старта. Напомним, россиянин триумфально выступил накануне и обеспечил себе 25-секундное преимущество перед ближайшим конкурентом — Йоханнесом Бё.
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Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую трансляцию мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
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