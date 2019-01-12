В погоне за золотым дублем: Логинов сражается за первое место в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе

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Сергей Стариков
В Оберхофе продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Мужчины бегут гонку преследования. Под первым номером стартует победитель спринта россиянин Александр Логинов. Спустя 25,2 секунды на дистанцию выйдет норвежец Йоханнес Бё, а с отставанием 36,8 секунды в борьбу вступит швед Себастьян Самуэльссон. Также в забеге примут участие Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Максим Цветков. RT ведёт текстовую трансляцию.
В погоне за золотым дублем: Логинов сражается за первое место в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе
  • AFP
  • © Robert Michael
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Автообновление

  • 12 января 2019

    Спортсмены уже готовятся выйти на трассу. 

  • Потрясающий воображение вид на трассу в Оберхофе.

  • Женская гонка проходила при сложных погодных условиях. Спортсменкам мешали туман, сильный ветер и снегопад. Судя по всему, ситуация не изменится и во время мужского пасьюта.

  • Напомним, что ранее завершилась женская гонка преследования. Золотой дубль оформила Лиза Витоцци, одержав победу в пасьюте после успеха в спринте. Серебро досталось Анастасии Кузьминой, бронза — Анаис Шевалье. Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, занявшая 13-е место.

  • Кроме Логинова, в забеге примут участие ещё четверо представителей России. Под 15-м номером стартует Дмитрий Малышко, под 20-м и 21-м — Матвей Елисеев и Евгений Гараничев соответственно. Последним из россиян выйдет на дистанцию Максим Цветков (56-й номер).

  • Третьим стартует швед Себастьян Самуэльссон, который выйдет на дистанцию через 36,8 секунды после старта Логинова. Мартен Фуркад отправится в гонку лишь под седьмым номером (+ 47,2 секунды).

  • После триумфа Александра Логинова в спринте именно он является главным фаворитом сегодняшнего старта. Напомним, россиянин триумфально выступил накануне и обеспечил себе 25-секундное преимущество перед ближайшим конкурентом — Йоханнесом Бё.

  • Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую трансляцию мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

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