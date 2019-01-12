В погоне за золотым дублем: Логинов сражается за первое место в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе

В Оберхофе продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Мужчины бегут гонку преследования. Под первым номером стартует победитель спринта россиянин Александр Логинов. Спустя 25,2 секунды на дистанцию выйдет норвежец Йоханнес Бё, а с отставанием 36,8 секунды в борьбу вступит швед Себастьян Самуэльссон. Также в забеге примут участие Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Максим Цветков. RT ведёт текстовую трансляцию.

AFP

© Robert Michael