Первая гонка в году: женщины бегут спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
- Ирина Старых
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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10 января 2019
Что касается россиянок, то Миронова стала 17-й. Павлова — 22-я. Юрлова-Перхт — 28-я, Старых — 29-я, Васильева — 53-я, Васнецова — 60-я.
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Для итальянки это первая победа на этапах Кубка мира.
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Таким образом, победительницей спринтерской гонки стала итальянка Витоцци. Второе место заняла француженка Шевалье. Тройку лидеров замкнула шведка Эберг.
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Она показала лучший результат среди представительниц России.
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Миронова показала хороший ход на заключительном отрезке гонки и сумела стать 16-й, отстав от Витоцци на 57,5 секунды.
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Юрлова-Перхт финиширует 27-й. Её отставание увеличивается до 1 минуты 16 секунд.
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Пока Павлова на финише замыкает двадцатку сильнейших.
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Эберг финиширует третьей. Она уступает 15 секунд Витоцци.
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Мякярайнен допускает ещё один промах. Она лишь 47-я после второго огневого рубежа.
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Эта ошибка не позволяет ей рассчитывать на место на расширенном подиуме. Её отставание от лидера гонки составляет 59 секунд.
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