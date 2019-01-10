Первая гонка в году: женщины бегут спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

В немецком Оберхофе стартует четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Женщины проводят спринтерскую гонку. Сборную России представляют шесть спортсменок: Валерия Васнецова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова. RT ведёт текстовую трансляцию забега.

Ирина Старых

РИА Новости

© Алексей Филиппов