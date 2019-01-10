Первая гонка в году: женщины бегут спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

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Сергей Стариков
В немецком Оберхофе стартует четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Женщины проводят спринтерскую гонку. Сборную России представляют шесть спортсменок: Валерия Васнецова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова. RT ведёт текстовую трансляцию забега.
Первая гонка в году: женщины бегут спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
  • Ирина Старых
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 10 января 2019

    Что касается россиянок, то Миронова стала 17-й. Павлова — 22-я. Юрлова-Перхт — 28-я, Старых — 29-я, Васильева — 53-я, Васнецова — 60-я.

  • Для итальянки это первая победа на этапах Кубка мира.

  • Таким образом, победительницей спринтерской гонки стала итальянка Витоцци. Второе место заняла француженка Шевалье. Тройку лидеров замкнула шведка Эберг.

  • Она показала лучший результат среди представительниц России.

  • Миронова показала хороший ход на заключительном отрезке гонки и сумела стать 16-й, отстав от Витоцци на 57,5 секунды.

  • Юрлова-Перхт финиширует 27-й. Её отставание увеличивается до 1 минуты 16 секунд.

  • Пока Павлова на финише замыкает двадцатку сильнейших.

  • Эберг финиширует третьей. Она уступает 15 секунд Витоцци.

  • Мякярайнен допускает ещё один промах. Она лишь 47-я после второго огневого рубежа.

  • Эта ошибка не позволяет ей рассчитывать на место на расширенном подиуме. Её отставание от лидера гонки составляет 59 секунд.

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