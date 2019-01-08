«Это не помощь нарушителям»: в WADA ответили на критику со стороны биатлониста Самуэльссона
- Reuters
- © Christinne Muschi
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор направил ответное письмо на имя шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, ранее раскритиковавшего решение организации о переносе заседания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на 14—15 января.
«Очень жаль, что вы считаете приемлемым обвинять меня и комитет по соответствию в нехватке принципов, неэтичности и нечестности. Не думаю, что это справедливо. Ситуация с допингом в России — это большой скандал, ведь приоритетом для нас является чистота спорта. Но единственный способ обнаружить нарушителей — получить данные», — приводит текст заявления журналист BBC Дэн Роан.
«Это не поиск «пробоин в законе и не оправдания, которые большинство оценивают как помощь нарушителям». Мы хотим убедиться, что сможем отстоять решение об отстранении в суде, если оно будет принято. Полагаю, вам бы этого тоже хотелось», — добавил Тэйлор.
Напомним, РУСАДА не предоставила данные московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря из-за проблем с лицензированием оборудования посетившей Россию делегации. В связи с этим экспертная комиссия планирует вновь нанести визит 9 января.
Тем временем Самуэльссон, не раз выступавший с критикой в адрес не только российских спортсменов, но и руководства WADA, вступил в полемику с известным комментатором Владасом Ласицкасом. Журналист высмеял высказывание биатлониста, который признавался, что ему самому приходилось пропускать процедуры тестирования.
«Самуэльссон: «Я не пришёл на допинг-тест, но в этом нет ничего страшного. Пройду его через пару дней». Россия пропускает дедлайн, но обещает сделать всё необходимое до 10 января. Самуэльссон: «Это же Россия, сжечь их», — написал Ласицкас на своей странице в Twitter.
. @SebbeSamuelsson: I missed doping test but it’s ok... I did another one couple of days later.— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) 7 января 2019 г.
Russia missed deadline (31 of December) but they will do everything they promised till 10 of January.
. @SebbeSamuelsson: burn them, this is Russia.
🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️ https://t.co/xZMLudJIEF
Ответ биатлониста не заставил себя ожидать. По его мнению, в данном случае речь идёт о двух совершенно разных понятиях.
«Прости, Владас, но это неправильно и глупо сравнивать административную ошибку (которая, разумеется, не является нормой) и государственную допинговую систему. Но тебе, конечно, об этом известно», — заявил Самуэльссон.
В ответ Ласицкас заметил, что швед и остальные критики РУСАДА решаются высказать недовольство лишь тогда, когда речь идёт о российских спортсменах, и не вспоминают о «чемпионах с терапевтическими исключениями, употребляющих кленбутерол, и победителях «Тур де Франс».
В стороне от происходящего не смог остаться ещё один журналист — Дмитрий Губерниев. Он решил поддержать коллегу, обратившись к Самуэльссону в своём Instagram.
«Себастьян, умоляю, прекрати нас всех смешить! Ты не Петросян, клянусь Степаненко и братьями Пономаренко», — написал комментатор.
Ранее неожиданно для многих слова поддержки в адрес РУСАДА выразил бывший президент WADA Ричард Паунд. Он назвал линчеванием сложившуюся вокруг России ситуацию и призвал не делать поспешных выводов до того, как будет принято окончательное решение. Самуэльссона задели слова функционера, и он в очередной раз отметил, что всегда действует в интересах чистого спорта.
«Я — часть группировки линчевателей? Правда? Только потому что хочу, чтобы WADA подчинялось своим собственным правилам? Крайне оскорбительное высказывание. Неудивительно, что атлетам приходиться думать дважды, прежде чем говорить что-либо о чистоте спорта», — выразил своё недовольство швед.
В свою очередь, глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал происходящее игрой в кошки-мышки.
«Мы затаив дыхание ждём, как всё закончится 9 января и получит ли WADA данные о примерно 9 тыс., вероятно, положительных результатов допинг-тестов, которые, надеемся, русские ещё не уничтожили», — приводит слова функционера Роан.
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