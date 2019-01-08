«Это не помощь нарушителям»: в WADA ответили на критику со стороны биатлониста Самуэльссона

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор ответил на критику со стороны биатлониста Себастьяна Самуэльссона. Ранее спортсмен заявил, что продление срока предоставления данных московской антидопинговой лаборатории повредит репутации комитета. В своём заявлении Тэйлор назвал слова шведа несправедливыми и пояснил, что организация намерена убедиться в правомерности обвинений в адрес спортсменов. Тем временем Самуэльссон вступил в спор с известным журналистом Владасом Ласицкасом, который заметил, что швед выступает за отстранение только в тех случаях, когда речь идёт о российских спортсменах.

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор направил ответное письмо на имя шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, ранее раскритиковавшего решение организации о переносе заседания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на 14—15 января.

«Очень жаль, что вы считаете приемлемым обвинять меня и комитет по соответствию в нехватке принципов, неэтичности и нечестности. Не думаю, что это справедливо. Ситуация с допингом в России — это большой скандал, ведь приоритетом для нас является чистота спорта. Но единственный способ обнаружить нарушителей — получить данные», — приводит текст заявления журналист BBC Дэн Роан.

«Это не поиск «пробоин в законе и не оправдания, которые большинство оценивают как помощь нарушителям». Мы хотим убедиться, что сможем отстоять решение об отстранении в суде, если оно будет принято. Полагаю, вам бы этого тоже хотелось», — добавил Тэйлор.

Напомним, РУСАДА не предоставила данные московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря из-за проблем с лицензированием оборудования посетившей Россию делегации. В связи с этим экспертная комиссия планирует вновь нанести визит 9 января.

Тем временем Самуэльссон, не раз выступавший с критикой в адрес не только российских спортсменов, но и руководства WADA, вступил в полемику с известным комментатором Владасом Ласицкасом. Журналист высмеял высказывание биатлониста, который признавался, что ему самому приходилось пропускать процедуры тестирования.

«Самуэльссон: «Я не пришёл на допинг-тест, но в этом нет ничего страшного. Пройду его через пару дней». Россия пропускает дедлайн, но обещает сделать всё необходимое до 10 января. Самуэльссон: «Это же Россия, сжечь их», — написал Ласицкас на своей странице в Twitter.

. @SebbeSamuelsson: I missed doping test but it’s ok... I did another one couple of days later.



Russia missed deadline (31 of December) but they will do everything they promised till 10 of January.



. @SebbeSamuelsson: burn them, this is Russia.



🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ https://t.co/xZMLudJIEF — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) 7 января 2019 г.

Ответ биатлониста не заставил себя ожидать. По его мнению, в данном случае речь идёт о двух совершенно разных понятиях.

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«Прости, Владас, но это неправильно и глупо сравнивать административную ошибку (которая, разумеется, не является нормой) и государственную допинговую систему. Но тебе, конечно, об этом известно», — заявил Самуэльссон.

В ответ Ласицкас заметил, что швед и остальные критики РУСАДА решаются высказать недовольство лишь тогда, когда речь идёт о российских спортсменах, и не вспоминают о «чемпионах с терапевтическими исключениями, употребляющих кленбутерол, и победителях «Тур де Франс».

В стороне от происходящего не смог остаться ещё один журналист — Дмитрий Губерниев. Он решил поддержать коллегу, обратившись к Самуэльссону в своём Instagram.

«Себастьян, умоляю, прекрати нас всех смешить! Ты не Петросян, клянусь Степаненко и братьями Пономаренко», — написал комментатор.

Ранее неожиданно для многих слова поддержки в адрес РУСАДА выразил бывший президент WADA Ричард Паунд. Он назвал линчеванием сложившуюся вокруг России ситуацию и призвал не делать поспешных выводов до того, как будет принято окончательное решение. Самуэльссона задели слова функционера, и он в очередной раз отметил, что всегда действует в интересах чистого спорта.

«Я — часть группировки линчевателей? Правда? Только потому что хочу, чтобы WADA подчинялось своим собственным правилам? Крайне оскорбительное высказывание. Неудивительно, что атлетам приходиться думать дважды, прежде чем говорить что-либо о чистоте спорта», — выразил своё недовольство швед.

В свою очередь, глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал происходящее игрой в кошки-мышки.

«Мы затаив дыхание ждём, как всё закончится 9 января и получит ли WADA данные о примерно 9 тыс., вероятно, положительных результатов допинг-тестов, которые, надеемся, русские ещё не уничтожили», — приводит слова функционера Роан.