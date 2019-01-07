«Все технические вопросы урегулированы»: специалисты WADA прибудут в московскую антидопинговую лабораторию 9 января

Группа из трёх специалистов WADA прибудет за данными московской антидопинговой лаборатории 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе агентства. Министр спорта России Павел Колобков отметил, что сторонам удалось решить проблемы, которые ранее мешали предоставить доступ к информации. При этом глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди отметил, что РУСАДА могут отстранить вне зависимости от итогов визита в столицу.

После временного восстановления в правах Российскому антидопинговому агентству оставалось добиться соответствия главному критерию для окончательного подтверждения соответствия кодексу WADA. Для этого необходимо было предоставить специалистам Всемирного агентства доступ к данным московской лаборатории до 31 декабря 2018 года.

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Из-за того, что оборудование делегации не было сертифицировано согласно российскому законодательству, данный вопрос не был решён вовремя, в результате восстановление РУСАДА оказалось под угрозой.

Антидопинговые агентства 16 стран, включая США, Канаду и Францию, призвали отстранить российскую организацию, однако в WADA посчитали по-другому и предоставили России дополнительные две недели для осуществления передачи данных. Таким образом, окончательный срок предоставления информации был продлён до 14 января.

Теперь стала известна дата приезда специалистов WADA в столицу России. Как сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства, очередной визит в Москву запланирован на 9 января.

«Команда из трёх экспертов прибудет за данными московской лаборатории», — говорится в официальном сообщении WADA.

Эту информацию подтвердил и министр спорта России Павел Колобков. По его словам, за последние три месяца WADA, РУСАДА и Следственный комитет страны совместно проделали «большую организацию работу по предоставлению данных московской лаборатории». Он также заверил, что оборудование специалистов Всемирного антидопингового агентства прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством, что практически исключает проблемы с извлечением информации.

«Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования. На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждём приезда экспертов, чей визит планируется 9 января», — заявил Колобков.

Таким образом, все процедуры могут быть завершены более чем за пять дней до заседания комитета по соответствию WADA, запланированного на 14—15 января. Именно на нём будет рассмотрен вопрос окончательного восстановления РУСАДА, которое невозможно без передачи данных московской антидопинговой лаборатории.

Но даже успешное извлечение и проверка баз данных лаборатории не гарантируют РУСАДА признания соответствия кодексу WADA. Об этом заявил президент Всемирного агентства Крэйг Риди.

«Согласно международным стандартам соответствия, WADA обязано предоставлять РУСАДА все возможности (для подтверждения статуса. — RT). При этом мы продолжаем действовать на основании того, что был пропущен крайний срок для предоставления доступа к данным лаборатории. Со всеми вытекающими последствиями», — приводит слова Риди пресс-служба WADA.

Он подчеркнул, что вопрос о сохранении статуса соответствия РУСАДА будет рассмотрен на заседании комитета вне зависимости от результатов январского визита.

При этом в России выразили надежду, что результаты визита, намеченного на 9 января, удовлетворят руководство WADA.

«Для рабочих процессов, о которых говорили разные лица до нового года, времени не осталось. Сейчас нужны результаты. Крайне важно, чтобы сейчас специалисты получили в полном объёме то, ради чего они прибудут в Москву», — цитирует ТАСС генерального директора РУСАДА Юрия Гануса.

Он также отметил, что в настоящее время вокруг восстановления РУСАДА царит довольно напряжённая атмосфера.

«Всё сейчас осуществляется на негативном фоне, поэтому, если есть такая возможность, её надо использовать. Я гражданин страны и заинтересован в положительном результате, на чаше весов сейчас судьба российского спорта», — заключил Ганус.

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Примечательно, что ранее в поддержку РУСАДА высказался бывший президент WADA Ричард Паунд. Ранее канадец неоднократно отмечался своими резкими высказываниями в адрес российской организации и её спортсменов, а также выказывал уверенность в нарушении ими антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

«Необузданные банды преследуют одну цель — убить кого-нибудь без какого-либо правосудия. Большая часть откликов на неспособность России предоставить доступ к лабораторным данным в установленный срок имеет все признаки, присущие линчевателям. Многие из тех, кто составляет её, знают или должны знать, что они переходят границы дозволенного» — приводит слова Паунда Inside the Games.

По его словам, в настоящий момент многие предлагают отстранить РУСАДА, не имея понимания ситуации, а также не располагая необходимой для этого информацией.

«Настоящая цель должна состоять в том, чтобы получить данные, проанализировать их на наличие доказательств возможных случаев применения допинга, которые необходимо расследовать. И положить конец грязной главе. Также должен быть посыл, что правила распространяются на все страны», — заключил Паунд.