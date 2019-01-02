Две недели на доступ: 16 антидопинговых организаций призвали WADA применить санкции против РУСАДА

16 национальных антидопинговых организаций обратились к WADA с призывом немедленно лишить РУСАДА статуса. Это требование связано с тем, что эксперты Всемирного антидопингового агентства не получили доступ к данным московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. При этом в WADA сообщили, что окончательные итоги работы комиссии будут подведены 14—15 января и эксперты организации готовы извлечь необходимую информацию, если вопрос о предоставлении доступа будет решён с российскими властями.

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) объявили, что окончательные итоги работы специальной комиссии в московской антидопинговой лаборатории будут подведены 14—15 января. Таким образом, на предоставление необходимой информации российской стороне отводятся дополнительные две недели.

«Учитывая важность для чистого спорта получения доступа к данным из московской лаборатории и последующего их анализа с целью подкрепления обвинений против нарушавших правила спортсменов и оправдания других атлетов, эксперты WADA готовы будут приступить к извлечению данных, если вопрос, о котором сообщалось в декабре, будет решён российскими властями», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Если Россия вновь лишится своего статуса, ей будет предоставлена возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

В свою очередь, обеспокоенность ситуацией выразил глава WADA Крейг Риди.

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«Я глубоко разочарован тем, что данные не были предоставлены до истечения срока, установленного в сентябре. На протяжении всего этого периода мы усердно сотрудничали с российскими властями в интересах чистоты спорта. Теперь будет начат процесс, ранее инициированный нашим исполнительным комитетом», — заявил функционер.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заверил, что при любом раскладе российские спортсмены не будут отстранены от участия в летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

«Перед Играми в Пхёнчхане мы согласовали санкции в отношении систематических манипуляций с допингом в России на Олимпиаде в Сочи. Виновные были наказаны. В то же время МОК придерживается принципов индивидуальной ответственности каждого субъекта. Именно поэтому мы разрешили чистым российским спортсменам выступить в Пхёнчхане, но при самых строгих условиях», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой организации.

В ответ на это 16 национальных антидопинговых организаций выступили с официальным заявлением, в котором призвали WADA незамедлительно лишить Россию членства. Текст обращения, подписанный представителями Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Сингапура, Швеции и США, привёл на своей странице в Twitter журналист Дэн Роан.

«Россия не выполнила свои обязательства. WADA необходимо проявить твёрдость и незамедлительно принять решение. Без предоставленных данных исход может быть только один. Важность ситуации не должна предусматривать продление срока. В интересах чистого спорта комиссия по соответствию должна быть создана безотлагательно», — говорится в заявлении.

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Напомним, что статус РУСАДА был полностью восстановлен в конце сентября 2018 года после трёхгодичной дисквалификации. Тогда же организация обязалась предоставить доступ к данным антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Специальная комиссия прибыла в Москву, однако не сумела завершить работу до начала рождественских каникул. Кроме того, Следственный комитет России обнаружил несоответствия в лицензировании используемого ей оборудования.

Российская сторона была настолько обеспокоена своим положением, что за три дня до дедлайна генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус принял решение направить письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором попросил о помощи в защите отечественного спорта, находящегося «на краю пропасти».

«Лишение статуса соответствия агентства, центрального звена нашей антидопинговой системы, которое за короткий период времени не только в полном объёме восстановило свою функциональность, но и стало одним из лучших в мире, приведёт к спортивной самоизоляции России, которая, как никто другой, должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого», — цитирует функционера ТАСС.

Кроме того, он выразил предположение, что препятствия на пути расследования возникли по инициативе третьих лиц, заинтересованных в том, чтобы страна вновь утратила свои позиции в международных спортивных организациях.

Реакция на невыполнение поставленных условий не заставила себя ждать.

Одним из первых на происходящее отреагировал глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Он признался, что не удивлён сложившейся ситуации.

«WADA не должно позволять, чтобы им игрались русские. Нужно незамедлительно объявить об их несоответствии в связи с ещё раз сорванным дедлайном», — цитирует Тайгарта The New York Times.

В ответ на это член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв призвал USADA сосредоточить внимание на чистоте своих спортсменов.

«Выглядит, мягко сказать, странно, что отдельное национальное агентство позволяет себе вмешиваться в наши дела. Приходится им напоминать, что идут процедурные процессы, никакие дедлайны не нарушены и в WADA об этом знают. USADA пора прекратить лезть не в свои дела», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Несмотря на активное давление со стороны, представители WADA выразили готовность пойти навстречу РУСАДА и продолжить сотрудничество, направленное на урегулирование отношений.

С критикой действий WADA выступили не только национальные антидопинговые агентства, но и ряд спортсменов. Так, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон заявил, что организация не справляется со своими обязанностями.

«Никаких собраний не требуется. Условия были прозрачными. Вот почему WADA изначально не стоило идти на компромиссы. О несоответствии РУСАДА должно быть объявлено сегодня!» — написал спортсмен на своей странице в социальной сети.

No meeting needed. Conditions was very clear. This is why @wada_ama never should have compromised in the first place. RUSADA should be declared non-compliant today! https://t.co/wSyfyPO0bG — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 1 января 2019 г.

Со схожим заявлением выступила и комиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании (UKAD). По словам её представителей, российская сторона должна извлечь урок из скандала и выполнить все требования. В противном случае её необходимо будет лишить статуса соответствия.

«Лидерство WADA должно гарантировать соблюдение интересов спортсменов, их семей и болельщиков. Необходимо создать глобальное пространство, в котором талант и упорный труд будут вознаграждены честным образом», — приводит текст заявления британский велосипедист Каллум Скиннер, входящий в комиссию.