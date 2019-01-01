Глава USADA призвал отстранить РУСАДА из-за непредоставления в срок данных московской лаборатории

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Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал к отстранению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за невыполнения в срок требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) по предоставлению данных московской антидопинговой лаборатории.
Глава USADA призвал отстранить РУСАДА из-за непредоставления в срок данных московской лаборатории
  • © Maxim Shemetov
  • Reuters

«Никто не удивлён, что этот дедлайн проигнорировали. Пришло время для WADA прекратить, чтобы ими игрались русские, и незамедлительно объявить об их несоответствии в связи с ещё раз сорванным дедлайном», — приводит слова Тайгерта The New York Times.

Эксперты WADA уже дважды посетили московскую лабораторию. Процесс проверки был остановлен в связи с тем, что оборудование делегации WADA должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

20 сентября WADA полностью восстановило статус РУСАДА. Согласно решению российская сторона обязалась предоставить полный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря.

Ранее в WADA заявили, что ведут работу с российскими властями по вопросу передачи базы данных лаборатории.

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