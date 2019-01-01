Шведский биатлонист Самуэльссон считает, что WADA не должно идти на компромисс с РУСАДА

Короткая ссылка
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, известный частыми высказываниями о допинге, прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно доступа к данным московской антидопинговой лаборатории в отведённые сроки.

«Никаких собраний не требуется. Условия были прозрачными. Вот почему WADA никогда не должно было идти на компромиссы. О несоответствии РУСАДА должно быть объявлено сегодня!» — написал Самуэльссон в Twitter.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря, как это было оговорено при восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Ранее сообщалось, что WADA выступило с официальным заявлением относительно непредоставления данных московской лаборатории в срок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить