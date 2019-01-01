Шведский биатлонист Самуэльссон считает, что WADA не должно идти на компромисс с РУСАДА

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, известный частыми высказываниями о допинге, прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно доступа к данным московской антидопинговой лаборатории в отведённые сроки.

«Никаких собраний не требуется. Условия были прозрачными. Вот почему WADA никогда не должно было идти на компромиссы. О несоответствии РУСАДА должно быть объявлено сегодня!» — написал Самуэльссон в Twitter.

No meeting needed. Conditions was very clear. This is why @wada_ama never should have compromised in the first place. RUSADA should be declared non-compliant today! https://t.co/wSyfyPO0bG — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 1 января 2019 г.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря, как это было оговорено при восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Ранее сообщалось, что WADA выступило с официальным заявлением относительно непредоставления данных московской лаборатории в срок.