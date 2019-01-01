В WADA прокомментировали непредоставление данных московской лаборатории в срок

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) опубликовали заявление в связи с непредоставлением экспертам организации доступа к данным московской антидопинговой лаборатории в отведённые сроки.

Об этом сообщается на сайте WADA.

«Дедлайн, к которому власти России должны были предоставить доступ к данным лаборатории, истёк, а информация не получена», — говорится в сообщении.

Как отметил глава агентства Крейг Риди, он «чрезвычайно разочарован» в связи с данным фактом.

«Учитывая важность для чистого спорта получения доступа к данным и последующего анализа данных из московской лаборатории для подкрепления обвинений против нарушавших правила спортсменов и оправдания других атлетов, эксперты WADA готовы будут приступить к извлечению данных, если вопрос, о котором сообщалось в декабре, будет решён российскими властями», — подчёркивается в сообщении.

Уточняется, что агентство проинформирует комитет по соответствию о любом прогрессе в данном вопросе на заседании 14—15 января.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Сообщалось, что агентство ведёт работу с российскими властями по данному вопросу.

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал отстранить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за непредоставления в срок данных московской лаборатории.