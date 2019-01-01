Зеппельт высказался о ситуации с непредоставлением WADA данных московской лаборатории в срок

Немецкий журналист Хайо Зеппельт высказал мнение о ситуации с непредоставлением экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) доступа к данным московской антидопинговой лаборатории в отведённые сроки.

«Россия не предоставила доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря, и теперь возникает вопрос: какой будет реакция WADA? Глава WADA Риди сказал в сентябре: «Если российские власти продолжат отказывать в доступе и не уложатся в сроки, то Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет объявлено не соответствующим требованиям». Всё предельно ясно», — написал Зеппельт в своём Twitter.

After RUS failed to deliver lab data by dec 31 deadline: What is @wada_ama‘s reaction? WADA boss Reedie in sept 2018: „If the Russian authorities continue to refuse access and do not meet our deadlines, then RUSADA will again be declared non-compliant.“ It could not be clearer — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 1 января 2019 г.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

20 сентября WADA полностью восстановило статус РУСАДА. Согласно решению российская сторона обязалась предоставить полный доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря.

Ранее глава USADA призвал отстранить РУСАДА из-за непредоставления в срок данных московской лаборатории.