Свищёв заявил, что USADA пора прекратить лезть не в свои дела

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова генерального директора Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, призвавшего к отстранению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за невыполнения в срок требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) по предоставлению данных московской антидопинговой лаборатории.

«Выглядит, мягко сказать, странным, что отдельное национальное агентство позволяет себе вмешивается в отношения WADA и России. Приходится им напоминать, что идут процедурные процессы, никакие дедлайны не нарушены, и в WADA об этом знают. Пора прекратить USADA лезть не в свои дела», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря, как это было оговорено при восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Позднее сообщалось, что WADA выступило с официальным заявлением относительно данной ситуации.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что WADA не должно идти на компромисс с РУСАДА.