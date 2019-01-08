Самуэльссон отреагировал на слова Паунда, назвавшего призывающих немедленно наказать Россию линчевателями

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Олимпийский чемпион 2018 года по биатлону швед Себастьян Самуэльссон отреагировал на слова бывшего президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Паунда, сравнившего всех выступающих за немедленное наказание России с линчевателями.
Самуэльссон отреагировал на слова Паунда, назвавшего призывающих немедленно наказать Россию линчевателями
  • © Carl Sandin
  • globallookpress.com

«Я — часть толпы линчевателей? В самом деле? Почему? Потому что хочу, чтобы WADA следовало правилам, которые само создало? Весьма оскорбительный комментарий. Неудивительно, что спортсмены дважды думают, прежде чем говорить о чистом спорте, если таков ответ», — написал Самуэльссон в своём Twitter.

Паунд высказал мнение, что все те люди, которые требуют немедленного наказания России из-за непредоставления до 31 декабря данных московской лаборатории, своими призывами напоминают линчевателей, не пытающихся разобраться в сути проблемы, отметив, что главной целью WADA является не наказание РУСАДА за небольшую просрочку, а получение данных.

Ранее глава комиссии WADA ответил на критику со стороны шведского биатлониста Самуэльссона.

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