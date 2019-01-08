Самуэльссон отреагировал на слова Паунда, назвавшего призывающих немедленно наказать Россию линчевателями

Олимпийский чемпион 2018 года по биатлону швед Себастьян Самуэльссон отреагировал на слова бывшего президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Паунда, сравнившего всех выступающих за немедленное наказание России с линчевателями.

«Я — часть толпы линчевателей? В самом деле? Почему? Потому что хочу, чтобы WADA следовало правилам, которые само создало? Весьма оскорбительный комментарий. Неудивительно, что спортсмены дважды думают, прежде чем говорить о чистом спорте, если таков ответ», — написал Самуэльссон в своём Twitter.

Паунд высказал мнение, что все те люди, которые требуют немедленного наказания России из-за непредоставления до 31 декабря данных московской лаборатории, своими призывами напоминают линчевателей, не пытающихся разобраться в сути проблемы, отметив, что главной целью WADA является не наказание РУСАДА за небольшую просрочку, а получение данных.

Ранее глава комиссии WADA ответил на критику со стороны шведского биатлониста Самуэльссона.