Глава комиссии WADA ответил на критику со стороны шведского биатлониста Самуэльссона

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор ответил на открытое письмо шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, раскритиковавшего организацию за предоставление российской стороне дополнительного времени для предоставления экспертам доступа к данным московской лаборатории.

«Дорогой мистер Самуэльссон, спасибо за письмо от 7 января 2019 года. Мне очень жаль, что вы считаете приемлемым обвинять меня и комитет по соответствию в нехватке принципов, в неэтичности и нечестности. Не думаю, что эти обвинения справедливы. Я согласен, что ситуация с допингом в России — это огромный скандал»,— приводит текст письма Тэйлора журналист BBC Дэн Роан в своём Twitter.

Он отметил, что абсолютным приоритетом является защита чистых спортсменов от мошенничества, и единственной возможностью выявить нарушителей является получении данных.

«Вы выступаете за немедленное лишение прав РУСАДА. Комитету же нужны данные или дело об отстранении будет рассматриваться в суде. Я уже говорил, почему немедленное отстранение российской стороны приведёт к искам в связи с нарушением формальностей. Это не поиск «пробоин в законе и не оправдания, которые большинство оценивают как помощь мошенникам», — добавил функционер.

7 января стало известно, что экспертная группа WADA прибудет в Москву 9 января для получения базы данных московской лаборатории.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что продление сроков для РУСАДА серьёзно повредит репутации WADA.