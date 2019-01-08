Глава комиссии WADA ответил на критику со стороны шведского биатлониста Самуэльссона

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Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор ответил на открытое письмо шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, раскритиковавшего организацию за предоставление российской стороне дополнительного времени для предоставления экспертам доступа к данным московской лаборатории.
Глава комиссии WADA ответил на критику со стороны шведского биатлониста Самуэльссона
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Дорогой мистер Самуэльссон, спасибо за письмо от 7 января 2019 года. Мне очень жаль, что вы считаете приемлемым обвинять меня и комитет по соответствию в нехватке принципов, в неэтичности и нечестности. Не думаю, что эти обвинения справедливы. Я согласен, что ситуация с допингом в России — это огромный скандал»,— приводит текст письма Тэйлора журналист BBC Дэн Роан в своём Twitter.

Он отметил, что абсолютным приоритетом является защита чистых спортсменов от мошенничества, и единственной возможностью выявить нарушителей является получении данных.

«Вы выступаете за немедленное лишение прав РУСАДА. Комитету же нужны данные или дело об отстранении будет рассматриваться в суде. Я уже говорил, почему немедленное отстранение российской стороны приведёт к искам в связи с нарушением формальностей. Это не поиск «пробоин в законе и не оправдания, которые большинство оценивают как помощь мошенникам», — добавил функционер.

7 января стало известно, что экспертная группа WADA прибудет в Москву 9 января для получения базы данных московской лаборатории.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что продление сроков для РУСАДА серьёзно повредит репутации WADA.

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