Глава комиссии WADA поддержал решение предоставить российской стороне дополнительное время

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Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор прокомментировал ситуацию с возможным лишением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полноправного статуса из-за непредоставления экспертам доступа к данным московской лаборатории до 31 декабря 2018 года.
Глава комиссии WADA поддержал решение предоставить российской стороне дополнительное время
  • Reuters

«Если РУСАДА будет находиться под угрозой лишения статуса, WADA всё равно должно будет предоставить России дополнительное время на объяснение ситуации. Можно было сказать, что здесь нечего объяснять, а лишение РУСАДА статуса соответствия является очевидным решением, но суды не любят подобные аргументы. Тогда у российской стороны будут хорошие шансы в случае подачи иска», — приводит слова Тэйлора BBC.

Он отметил, что не понимает, почему все выступают против решения WADA.

«Я думал, что все мы заинтересованы в необходимости получения важных данных. Поэтому мы и решили восстановить РУСАДА в сентябре. Если мы получим всю нужную информацию, то какая разница, произойдёт это до 31 декабря или в середине января?» — добавил функционер.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря, как это было оговорено при восстановлении в правах РУСАДА, извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Позже в WADA заявили, что окончательные итоги работы комиссии будут подведены 14—15 января и эксперты организации готовы извлечь необходимую информацию, если вопрос о предоставлении доступа будет решён с российскими властями.

Ранее WADA объяснило, почему статус РУСАДА будет рассмотрен только в середине января.

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