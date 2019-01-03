Глава комиссии WADA поддержал решение предоставить российской стороне дополнительное время

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор прокомментировал ситуацию с возможным лишением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полноправного статуса из-за непредоставления экспертам доступа к данным московской лаборатории до 31 декабря 2018 года.

«Если РУСАДА будет находиться под угрозой лишения статуса, WADA всё равно должно будет предоставить России дополнительное время на объяснение ситуации. Можно было сказать, что здесь нечего объяснять, а лишение РУСАДА статуса соответствия является очевидным решением, но суды не любят подобные аргументы. Тогда у российской стороны будут хорошие шансы в случае подачи иска», — приводит слова Тэйлора BBC.

Он отметил, что не понимает, почему все выступают против решения WADA.

«Я думал, что все мы заинтересованы в необходимости получения важных данных. Поэтому мы и решили восстановить РУСАДА в сентябре. Если мы получим всю нужную информацию, то какая разница, произойдёт это до 31 декабря или в середине января?» — добавил функционер.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря, как это было оговорено при восстановлении в правах РУСАДА, извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Позже в WADA заявили, что окончательные итоги работы комиссии будут подведены 14—15 января и эксперты организации готовы извлечь необходимую информацию, если вопрос о предоставлении доступа будет решён с российскими властями.

Ранее WADA объяснило, почему статус РУСАДА будет рассмотрен только в середине января.