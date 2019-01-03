Глава комиссии WADA поддержал решение предоставить российской стороне дополнительное время
- Reuters
«Если РУСАДА будет находиться под угрозой лишения статуса, WADA всё равно должно будет предоставить России дополнительное время на объяснение ситуации. Можно было сказать, что здесь нечего объяснять, а лишение РУСАДА статуса соответствия является очевидным решением, но суды не любят подобные аргументы. Тогда у российской стороны будут хорошие шансы в случае подачи иска», — приводит слова Тэйлора BBC.
Он отметил, что не понимает, почему все выступают против решения WADA.
«Я думал, что все мы заинтересованы в необходимости получения важных данных. Поэтому мы и решили восстановить РУСАДА в сентябре. Если мы получим всю нужную информацию, то какая разница, произойдёт это до 31 декабря или в середине января?» — добавил функционер.
Эксперты WADA не успели до 31 декабря, как это было оговорено при восстановлении в правах РУСАДА, извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Позже в WADA заявили, что окончательные итоги работы комиссии будут подведены 14—15 января и эксперты организации готовы извлечь необходимую информацию, если вопрос о предоставлении доступа будет решён с российскими властями.
Ранее WADA объяснило, почему статус РУСАДА будет рассмотрен только в середине января.