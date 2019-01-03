WADA объяснило, почему статус РУСАДА будет рассмотрен только в середине января

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением относительно даты проведения заседания комитета по соответствию, который должен обсудить вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В заявлении, опубликованном пресс-службой WADA в Twitter, говорится, что 14 и 15 января выбраны, поскольку являются наиболее близкими к дедлайну (31 декабря) по получению данных московской лаборатории свободными датами, в которые члены комитета смогут собраться и обсудить все вопросы по данной теме, в том числе отчёты аудиторов, экспертов и рабочей группы.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря, как это было оговорено при восстановлении в правах РУСАДА, извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Позднее сообщалось, что WADA выступило с официальным заявлением относительно данной ситуации.

Ранее комиссия спортсменов WADA призвала отстранить РУСАДА.