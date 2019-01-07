В WADA подтвердили, что экспертная группа прибудет в Москву 9 января

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило информацию о том, что экспертная группа прибудет в Москву 9 января для получения базы данных московской лаборатории.
В WADA подтвердили, что экспертная группа прибудет в Москву 9 января
  • РИА Новости

Об этом сказано на официальном сайте организации.

«9 января экспертная группа WADA из трёх человек прибудет в Москву для извлечения данных из московской антидопинговой лаборатории. Планировалось получить данные до 31 декабря, но прошлая группа из пяти человек не смогла этого сделать из-за проблем сертификации оборудования в связи с законодательством России», — говорится в сообщении.

Ранее Павел Колобков прокомментировал будущий приезд экспертов WADA.

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