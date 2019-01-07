Колобков прокомментировал будущий приезд экспертов WADA

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Министр спорта Павел Колобков прокомментировал будущий приезд экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию.
Колобков прокомментировал будущий приезд экспертов WADA
  • Reuters

«Совместно с WADA, РУСАДА и Следственным комитетом России в течение последних трёх месяцев была проведена большая организационная работа по предоставлению данных московской лаборатории. Потребовалось согласовать много вопросов, в том числе об оборудовании. На данный момент все технические вопросы урегулированы, мы ждём приезда экспертов 9 января», — сказал Колобков.

Ранее Павел Колобков заявил о планах экспертов WADA прибыть 9 января за данными московской лаборатории.

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