Самуэльссон заявил, что продление сроков для РУСАДА серьёзно повредит репутации WADA

Олимпийский чемпион 2018 года по биатлону швед Себастьян Самуэльссон обратился с открытым письмом к председателю комитета WADA Джонатану Тэйлору.

Спортсмен написал письмо в WADA и опубликовал его в своём Twitter. Самуэльссон заявил, что продление крайнего срока для России приведёт к тому, что репутация агентства серьёзно пострадает.

«Дедлайн — это крайний срок. Мир ждёт, когда комитет примет решение по государству, в котором произошёл самый большой допинговый скандал. Все знают, что вы можете созвать собрание исполкома в любое время, так почему не делаете этого? Поступая так, вы показываете приверженность обманщикам. В скором времени это приведёт к падению репутации вашего комитета», — говорится в письме шведского биатлониста.

Ранее сообщалось, что глава комиссии WADA поддержал решение предоставить российской стороне дополнительное время.