Самуэльссон заявил, что продление сроков для РУСАДА серьёзно повредит репутации WADA

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион 2018 года по биатлону швед Себастьян Самуэльссон обратился с открытым письмом к председателю комитета WADA Джонатану Тэйлору.
Самуэльссон заявил, что продление сроков для РУСАДА серьёзно повредит репутации WADA
  • © Julia Rahn
  • globallookpress.com

Спортсмен написал письмо в WADA и опубликовал его в своём Twitter. Самуэльссон заявил, что продление крайнего срока для России приведёт к тому, что репутация агентства серьёзно пострадает.

«Дедлайн — это крайний срок. Мир ждёт, когда комитет примет решение по государству, в котором произошёл самый большой допинговый скандал. Все знают, что вы можете созвать собрание исполкома в любое время, так почему не делаете этого? Поступая так, вы показываете приверженность обманщикам. В скором времени это приведёт к падению репутации вашего комитета», — говорится в письме шведского биатлониста.

Ранее сообщалось, что глава комиссии WADA поддержал решение предоставить российской стороне дополнительное время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить