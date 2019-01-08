Глава USADA: нас ждёт новый раунд игры в кошки-мышки между WADA и Россией

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Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказал своё мнение о предстоящем визите экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию для извлечения допинг-проб.
Глава USADA: нас ждёт новый раунд игры в кошки-мышки между WADA и Россией
  • Reuters

«К сожалению, нас ждёт новый раунд игры в кошки-мышки между WADA и Россией. Мы, затаив дыхание, ждём, чем всё это закончится 9 января и получит ли WADA данные о примерно 9 тыс., вероятно, положительных результатов допинг-тестов более 4 тыс. российских спортсменов, которые, надеемся, русские ещё не уничтожили», — цитирует Тайгарта журналист BBC Дэн Роан в своём Twitter.

7 января стало известно, что экспертная группа WADA прибудет в Москву 9 января, чтобы получить базу данных московской лаборатории.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что продление сроков для РУСАДА серьёзно повредит репутации WADA.

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