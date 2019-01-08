Самуэльссон заявил, что глупо сравнивать пропущенный им допинг-тест с госпрограммой в России

Олимпийский чемпион 2018 года по биатлону швед Себастьян Самуэльссон ответил на слова журналиста Владаса Ласицкаса, сравнившего пропуск спортсменом допинг-теста с просроченным дедлайном для российской стороны по предоставлению экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) данных московской антидопинговой лаборатории.

«Извини, Владас, но я должен сказать, что это глупо и неправильно — сравнивать административную ошибку,которая, конечно, не является чем-то нормальным, с государственной допинговой программой. Но, конечно, ты уже об этом знаешь», — написал Самуэльссон в своём Twitter.

Sorry Vladas, but I have to say it’s really silly and misleading to compare an administrative error (which still isn’t okey of course) with a state run doping program. But of course you know that already. https://t.co/0TLH0jhwVp — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 7 января 2019 г.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

7 января стало известно, что экспертная группа WADA прибудет в Москву 9 января для получения базы данных московской лаборатории.

Ранее глава комиссии WADA ответил на критику со стороны шведского биатлониста Самуэльссона.