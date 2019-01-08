Самуэльссон заявил, что глупо сравнивать пропущенный им допинг-тест с госпрограммой в России
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«Извини, Владас, но я должен сказать, что это глупо и неправильно — сравнивать административную ошибку,которая, конечно, не является чем-то нормальным, с государственной допинговой программой. Но, конечно, ты уже об этом знаешь», — написал Самуэльссон в своём Twitter.
Sorry Vladas, but I have to say it’s really silly and misleading to compare an administrative error (which still isn’t okey of course) with a state run doping program. But of course you know that already. https://t.co/0TLH0jhwVp— Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 7 января 2019 г.
Эксперты WADA не успели до 31 декабря извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.
7 января стало известно, что экспертная группа WADA прибудет в Москву 9 января для получения базы данных московской лаборатории.
Ранее глава комиссии WADA ответил на критику со стороны шведского биатлониста Самуэльссона.