Самуэльссон заявил, что глупо сравнивать пропущенный им допинг-тест с госпрограммой в России

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Олимпийский чемпион 2018 года по биатлону швед Себастьян Самуэльссон ответил на слова журналиста Владаса Ласицкаса, сравнившего пропуск спортсменом допинг-теста с просроченным дедлайном для российской стороны по предоставлению экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) данных московской антидопинговой лаборатории.
Самуэльссон заявил, что глупо сравнивать пропущенный им допинг-тест с госпрограммой в России
  • © Julia Rahn
  • globallookpress.com

«Извини, Владас, но я должен сказать, что это глупо и неправильно — сравнивать административную ошибку,которая, конечно, не является чем-то нормальным, с государственной допинговой программой. Но, конечно, ты уже об этом знаешь», — написал Самуэльссон в своём Twitter.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

7 января стало известно, что экспертная группа WADA прибудет в Москву 9 января для получения базы данных московской лаборатории.

Ранее глава комиссии WADA ответил на критику со стороны шведского биатлониста Самуэльссона.

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