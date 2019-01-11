Триумф Логинова, рукопожатие Самуэльссона и возмущение Фуркада: чем завершился мужской спринт на этапе КМ в Оберхофе

Александр Логинов впервые в карьере одержал победу на этапе Кубка мира по биатлону. В немецком Оберхофе россиянин стал первым в спринте. После финиша оставшийся без медалей Мартен Фуркад заявил, что считает успех российского спортсмена позором. Между тем оказавшиеся на подиуме Йоханнес Бё и Себастиан Самуэльссон не стали отказываться от рукопожатия с уроженцем Саратова.

«Не обращал внимания на Фуркада»

Первые этапы Кубка мира у мужчин прошли под знаком борьбы Йоханнеса Бё и Александра Логинова. Норвежец воспользовался неожиданным спадом Мартена Фуркада и уверенно возглавил общий зачёт благодаря шести победам в Поклюке, Хохфильцене и Нове-Место.

Логинов же закрепился в роли главного преследователя Йоханнеса. Опередить Бё-младшего ему всё время что-то мешало: то нелепое падение на финише (в Поклюке), то лишний промах. Да и сам Александр признавал, что по скорости сражаться с главным конкурентом пока не готов.

Однако в Оберхофе от россиянина ждали чуда, ведь в прежние годы на данном этапе отечественные биатлонисты часто выигрывали медали. Здесь побеждали и Николай Круглов, и Дмитрий Малышко, и Евгений Устюгов, и Максим Чудов, и Иван Черезов. А Круглов с Малышко вовсе оформляли золотые хет-трики в 2007-м и 2013-м соответственно. Теперь золота ждали от Логинова, и, пожалуй, только он мог принести его стране.

И Александр с первых же метров дистанции продемонстрировал, что готов наконец побороться за победу. Лидер российской сборной ушёл на дистанцию сразу вслед за Фуркадом и к первому огневому рубежу догнал француза.

Видимо, близость заклятого соперника сбила Мартена с толку, и он допустил промах. Логинов же отработал на ноль и уверенно возглавил гонку. Мало того, Александр демонстрировал фантастическую скорость и буквально на глазах отрывался от преследователей, в том числе Фуркада.

Быстро стало понятно, что реально соперничать с россиянином способен только Йоханнес Бё. Норвежец на лёжке также отработал на ноль и улучшил результат Логинова почти на 12 секунд.

Решалась судьба золотой медали уже на стойке. Александр, несмотря на сильный ветер и снег, сумел воспользоваться коротким затишьем и с невероятной скоростью отправил все пять пуль точно в цель. Фуркад также отстрелял точно, но к тому моменту уже не имел возможности сражаться с россиянином.

«Обращал ли внимание на Фуркада, с которым бежал рядом? Нет. Сегодня на стойке были сложные погодные условия: ветер то дул, то не дул. Хотел отстрелять чуть-чуть побыстрее, чтобы уместиться в этот промежуток», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Трибуны замерли, когда на рубеж приехал Бё-младший. Йоханнес быстро закрыл две мишени, а вот с третьей не справился — помешал габарит. Один промах поставил крест на победных амбициях лидера общего зачёта Кубка мира. С рубежа он ушёл, уступая Логинову более 12 секунд, и в дальнейшем проигрывал Александру всё больше.

Россиянин же фантастически отработал финишный круг и того же Фуркада опередил почти на 50 секунд. Йоханнес в итоге уступил Александру все 20. При этом по чистой скорости норвежец всё же опередил россиянина на четыре секунды.

«Ничего особенного сейчас не чувствую. Я вчера пробежался по заголовкам материалов в СМИ. Все говорили, что будет тяжело. Я тоже понимал, что придётся реально непросто. Но я очень доволен, что удалось так отработать, доволен финишным кругом. Сейчас ситуация такая, что с первого круга все начинают очень быстро. Выжимают на сто процентов. Я не планировал настолько быстро пробежать на финише, но сегодня сил хватило и на последний круг», — добавил Логинов.

«Для меня победа Логинова — позор»

Для Александра эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. Символично, что он добился её сразу же после того, как карьеру завершил Антон Шипулин, который в последние годы был основной надеждой России на золотые медали. Именно он в прошлом сезоне одержал одну из двух побед россиян в личных гонках КМ. Вторую добыл Максим Цветков. Таким образом, Логинов стал первым российским биатлонистом за десять месяцев, которому удалось завоевать золото в гонке КМ.

Бронза же досталась «лучшему другу» российского спорта Себастиану Самуэльссону, который стартовал уже ближе к концу гонки, но в напряжённой борьбе, к неудовольствию местных болельщиков, опередил Бенедикта Долля и Арнда Пайффера.

После финиша многие с интересом ждали, пожмут ли Бё-младший и Самуэльссон руку Логинову после церемонии награждения, ведь оба неоднократно критиковали Александра за допинговое прошлое. В результате оба всё же поприветствовали соперника.

А вот оставшийся в итоге без медалей Фуркад не сдержался и раскритиковал Логинова.

«Александр должен извиниться перед биатлонистами и объясниться с нами. Он проходит мимо, будто ничего не произошло. Пока он будет так себя вести, я не буду уважать его. Для меня победа Логинова — позор. Я уважаю его решение вернуться, но не уважаю его самого. Мы отнеслись к нему слишком по-доброму, даже болельщики его поддерживали. Но нужно быть справедливым. Логинов не был так же добр по отношению к нам. Он сегодня победил, он сильнее, чем был раньше», — цитирует Фуркада TV 2 Sport.

Александр молчать не стал и пообещал лично поговорить с французом.

«Я бы хотел лично поговорить с Мартеном. Мы можем обсудить наши вопросы. Больше нечего комментировать», — приводит слова Логинова NRK.

«Настоящий русак, наш герой»

Бывший главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что Александр находится в отличной форме.

«У него были проблемы со стрелковой частью, где-то он спешил, но сегодня разобрался идеально. Вы видели сегодняшнюю стрельбу — всё быстро и точно. В принципе, это было прогнозируемо, я ожидал, что Александр выступит достаточно успешно, не провалится. Эта победа очень важна ещё и потому, что является для Логинова первой в карьере. Рад, что Александр продемонстрировал и великолепную скорость, и точную стрельбу, поскольку этап в Оберхофе очень непростой», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Также по теме Историческая победа: Логинов выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе В немецком Оберхофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка. Александр Логинов опередил лидера...

А экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов назвал Логинова «настоящим русаком».

«Я ожидал такого результата именно от него, ни от кого другого. Он настоящий боец. Я говорил Саше, что он должен вернуться и всё всем доказать, он так и сделал. Огромная заслуга в этом и Касперовича. Мы от Логинова не отвернулись. Сегодня для него всё сложилось идеально — и стрельба, и ход. Логинов — настоящий русак, наш герой», — заявил Тихонов.

Действующий президент СБР Владимир Драчёв признался, что верил в победу Логинова и перед заключительной стрельбой Йоханнеса Бё даже ожидал промаха от норвежца.

«Мы очень рады, что этот год у Саши начался с победы, надеемся, что так будет продолжаться и в дальнейшем. Сегодня он показал самый качественный биатлон, блестяще провёл гонку. Логинов идеально и быстро отработал на рубежах. Конечно, он по ходу шёл в одни ноги с Йоханессом. Логинов доказал, что можно выигрывать даже у таких лидеров, как Бё. Сейчас он переходит в стадию плотной конкуренции с ним», — отметил Драчёв.

Наконец, член правления СБР Виктор Майгуров признался, что после финиша попросил у Логинова подарить стартовый номер, но тот решил оставить его себе.

«Подарит следующий. Наверное, Саша такой человек, который не выражает свои эмоции, переживает всё внутри. Это нормально. Не нужно прыгать, визжать, как многие другие, пиариться на этом», — оценил поведение спортсмена функционер.

Также Майгуров признался, что его порадовало, когда Логинов догнал и обошёл Фуркада.

«Это показывает, что Саша — взрослый спортсмен, который хорошо понимает ситуацию. Не думаю, что Мартен мог бы удержаться за Логиновым. Саша сегодня шёл «вприпрыжку», а Фуркад просто катил. Саша сохранил эту мощь до последнего, если он кому уступил на первых кругах, то потом всё компенсировал. В этом его сила, он может добавить», — добавил член правления СБР.