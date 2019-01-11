Логинов прокомментировал своё выступление в спринте на КМ в Германии

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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Логинов прокомментировал своё выступление в спринте на КМ в Германии
  • РИА Новости

«Я доволен, что получилось отработать на ноль и потерпеть на последнем круге. Топовые спортсмены, например, Йоханнес Бё, начинают быстро. Я не могу так начать, но на финишный отрезок сил хватило», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Биатлонист отметил, что не обращал внимания на соседство с Мартеном Фуркадом.

«Не обращал на него внимания. Сегодня была не слишком приятная погода. Когда приехал на стойку, ветра почти не было. Хотелось быстрее отстрелять, чтобы успеть», — добавил Логинов.

RT ведёт текстовую трансляцию гонки.

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