Логинов прокомментировал своё выступление в спринте на КМ в Германии

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Я доволен, что получилось отработать на ноль и потерпеть на последнем круге. Топовые спортсмены, например, Йоханнес Бё, начинают быстро. Я не могу так начать, но на финишный отрезок сил хватило», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Биатлонист отметил, что не обращал внимания на соседство с Мартеном Фуркадом.

«Не обращал на него внимания. Сегодня была не слишком приятная погода. Когда приехал на стойку, ветра почти не было. Хотелось быстрее отстрелять, чтобы успеть», — добавил Логинов.

RT ведёт текстовую трансляцию гонки.