Логинов практически обеспечил себе победу: мужчины бегут спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

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Борислав Головин
В немецком Оберхофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская спринтерская гонка. Россию представляют Максим Цветков (10-й стартовый номер), Александр Логинов (17-й), Матвей Елисеев (26-й), Дмитрий Малышко (50-й), Евгений Гараничев (74-й), Семён Сучилов (107-й). RT ведёт текстовую трансляцию.
Логинов практически обеспечил себе победу: мужчины бегут спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
  • Александр Логинов
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 11 января 2019

    А Самуэльссон и на втором рубеже отработал на ноль и будет вести борьбу за медаль! Подвинул Пайффера с третьего места швед (+21,7). 

  • Малышко с одним промахом финишировал на промежуточном восьмом месте (+1:36,5). Не самый плохой результат. 

  • Нет, Арнд продолжает борьбу за медаль! С рубежа он уходит третьим, чуть опережая Фуркада.

  • А Логинов тем временем высказался о гонке в эфире «Матч ТВ».

    «Не чувствую ничего особенного. Вчера читал заголовки в прессе. Девочки говорили, что им пришлось непросто. Честно признаюсь, было тяжело. Но сегодня доволен, что получилось отработать на ноль и потеперть финишный круг. 

    Ситуация такая, что с первого круга топовые спортсмены начинают быстро. Я не могу начать так, как, например. Йоханнес Бё. Но на финишный круг сил хватило. 

    Соседство с Фуркадом? На рубеже не обращал на него внимания. Погода сегодня была не слишком приятная, но, когда приехал на стойку, ветра практически не было. Хотелось стрелять быстрее, чтобы успеть». 

  • Между тем Пайффер обидно промахнулся последним выстрелом! А ведь он мог побороться за медаль!

  • Гараничев точно отработал на лёжке! Молодец! 

  • «Большой друг» российского биатлона Себастиан Самуэльссон на лёжке также отработал на ноль и ушёл с рубежа восьмым (+21,6). 

  • А Малышко, к сожалению, допустил промах на стойке после безупречной стрельбы на лёжке. 

  • Тем временем опытный немец Арнд Пайффер неплохо начал гонку и вдобавок точно отработал на лёжке. С рубежа он ушёл почти в одни ноги с Логиновым с отставанием от лидирующего на той отметке Йоханнесу в 12,8 секунды.

  • Елисеев с тремя промахами финишировал на промежуточном восьмом месте (+1:53,8). Но Логинов тут очень серьёзно оторвался от всех!

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