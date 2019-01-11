Логинов практически обеспечил себе победу: мужчины бегут спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
- Александр Логинов
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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11 января 2019
А Самуэльссон и на втором рубеже отработал на ноль и будет вести борьбу за медаль! Подвинул Пайффера с третьего места швед (+21,7).
Watch out for @SebbeSamuelsson in this last loop as he is as well in the fight for a top 3! #OBE19pic.twitter.com/gZgcspBXSQ— IBU World Cup (@IBU_WC) 11 января 2019 г.
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Малышко с одним промахом финишировал на промежуточном восьмом месте (+1:36,5). Не самый плохой результат.
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Нет, Арнд продолжает борьбу за медаль! С рубежа он уходит третьим, чуть опережая Фуркада.
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А Логинов тем временем высказался о гонке в эфире «Матч ТВ».
«Не чувствую ничего особенного. Вчера читал заголовки в прессе. Девочки говорили, что им пришлось непросто. Честно признаюсь, было тяжело. Но сегодня доволен, что получилось отработать на ноль и потеперть финишный круг.
Ситуация такая, что с первого круга топовые спортсмены начинают быстро. Я не могу начать так, как, например. Йоханнес Бё. Но на финишный круг сил хватило.
Соседство с Фуркадом? На рубеже не обращал на него внимания. Погода сегодня была не слишком приятная, но, когда приехал на стойку, ветра практически не было. Хотелось стрелять быстрее, чтобы успеть».
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Между тем Пайффер обидно промахнулся последним выстрелом! А ведь он мог побороться за медаль!
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Гараничев точно отработал на лёжке! Молодец!
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«Большой друг» российского биатлона Себастиан Самуэльссон на лёжке также отработал на ноль и ушёл с рубежа восьмым (+21,6).
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А Малышко, к сожалению, допустил промах на стойке после безупречной стрельбы на лёжке.
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Тем временем опытный немец Арнд Пайффер неплохо начал гонку и вдобавок точно отработал на лёжке. С рубежа он ушёл почти в одни ноги с Логиновым с отставанием от лидирующего на той отметке Йоханнесу в 12,8 секунды.
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Елисеев с тремя промахами финишировал на промежуточном восьмом месте (+1:53,8). Но Логинов тут очень серьёзно оторвался от всех!
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