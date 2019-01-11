Логинов практически обеспечил себе победу: мужчины бегут спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

В немецком Оберхофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская спринтерская гонка. Россию представляют Максим Цветков (10-й стартовый номер), Александр Логинов (17-й), Матвей Елисеев (26-й), Дмитрий Малышко (50-й), Евгений Гараничев (74-й), Семён Сучилов (107-й). RT ведёт текстовую трансляцию.

Александр Логинов

РИА Новости

© Алексей Филиппов