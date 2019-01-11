Российские биатлонисты одержали первую победу на КМ за 10 месяцев

Российские биатлонисты одержали первую победу на этапах Кубка мира за десять месяцев.

РИА Новости

11 января Александр Логинов стал первым на этапе Кубка мира в Оберхофе. Предыдущую победу одержал завершивший карьеру Антон Шипулин 8 марта 2018 года на этапе в Контиолахти. Ранее сообщалось, что российский биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру.