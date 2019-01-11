Российские биатлонисты одержали первую победу на КМ за 10 месяцев
Российские биатлонисты одержали первую победу на этапах Кубка мира за десять месяцев.
- РИА Новости
11 января Александр Логинов стал первым на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Предыдущую победу одержал завершивший карьеру Антон Шипулин 8 марта 2018 года на этапе в Контиолахти.
Ранее сообщалось, что российский биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру.
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