«Теперь смотрю биатлон с попкорном»: Шипулин о победе Логинова, конфликте с Фуркадом и жизни вне спорта

Остановить нападки со стороны француза Мартена Фуркада и шведа Себастьяна Самуэльссона в адрес российского биатлониста Александра Логинова сможет лишь личный разговор c ними. Об этом в интервью RT заявил олимпийский чемпион Антон Шипулин. Экс-биатлонист высоко оценил результаты Логинова, не исключил, что Фуркад завершит карьеру по завершении текущего сезона, и признался, что после ухода из большого спорта считает себя обычным болельщиком.

«Победа в спринте — перелом в карьере Логинова»

— Удивила ли вас историческая победа Логинова в спринтерской гонке на этапе КМ в Оберхофе, ставшая для него первой в карьере?

— Знаю, что многие эксперты и болельщики в приятном шоке, но лично для меня его результат не стал большим сюрпризом. Саша большой молодец, он демонстрировал отличную форму ещё до Нового года и потенциально является очень сильным спортсменом. Так что я не удивлён, но очень рад его первой победе на этапе Кубка мира. Она должна вдохновить его на новые свершения.

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— Логинов удивил всех своей работой на дистанции и в целом подготовкой к гонке. Почему раньше не удавалось демонстрировать такие результаты?

— Мне кажется, что он не совсем верил в свои силы. Я заметил это ещё на первых этапах, когда он не боролся на последних метрах. Сам был в похожей ситуации, так что с психологической точки зрения отлично его понимаю. Правда, сейчас Александр обретает уверенность в себе. Появилась необходимая для успеха спортивная злость. Верю, что победа в спринте станет переломным моментом в его карьере.

— В предстоящей гонке преследования Логинову будет легче?

— Когда выходишь на пасьют под первым номером — сложнее. Но анализируя то, как Александр справлялся с этой задачей на предстоящих этапах, — он должен справиться. Главное — совладать с эмоциями и с холодной головой отработать так, как он умеет.

— Результат, показанный накануне, — пик формы Логинова? Или он способен на большее?

— Читал комментарии его тренеров, да и сам Саша говорит, что это ещё не предел. Верю в это. Он должен выйти на пик к чемпионату мира. Будем надеяться, что сейчас он просто в хорошей физической форме. Важно сохранить кондиции до марта, ведь в этом году первенство планеты проходит достаточно поздно.

«Конфликтовал с Фуркадом из-за Логинова»

— А как справиться с психологическим давлением? Ведь победа Логинова вновь вызвала шквал критики со стороны его соперников.

— От этого никуда не уйти. Нужно просто принять и понять то, в какой спортивно-политической ситуации мы находимся. Александр уже прошёл и огонь, и воду — уверен, он справится с критикой. Думаю, у него уже выработался иммунитет. Его задача — бегать, выступать и радовать болельщиков.

— Вас не удивляет, что Мартен Фуркад и Себастьян Самуэльссон продолжают свои открытые нападки на Логинова?

— Я всегда боролся с этим и неоднократно конфликтовал с Фуркадом из-за его позиции в отношении Александра. Мне кажется, это менталитет. Просто попытки зацепить и эмоционально сломить соперника — такая вот спортивная тактика. В такой ситуации нужно защищаться, но при этом не тратить лишних нервов на скандалы и эмоции.

— Выходит, негативная риторика в адрес российского спортсмена продолжится?

Надеюсь, рано или поздно всё это закончится. Логинову надо показывать результаты.

Ещё пару раз проедет по их головам — начнут уважать больше. Лучший совет от меня — работать и не обращать внимания на людей, которые не только выполняют свою спортивную работу, но и начинают политические игры. Всегда считал, что биатлонист приезжает на соревнования бегать. Политикой пусть занимаются функционеры.

— Фуркад и Самуэльссон требуют от Логинова извинений — стоит ли ему идти на уступки?

— Сложный вопрос, тут нет единого рецепта того, как правильно выйти из ситуации. Александр — умный человек и зрелый спортсмен, он найдёт верное решение. Но я бы точно не стал вступать в открытые перепалки в средствах массовой информации. Предпочёл бы разговор тет-а-тет.

— Что бы вы посоветовали им в этой ситуации?

— Желаю им всем быстрее встретиться и решить все вопросы. Кричать со стороны и критиковать могут многие, а сказать правду в глаза — лишь единицы. Хочется, чтобы они поняли друг друга: от грязи в СМИ все устали. У нас давно не было таких красивых побед, так что смешивать их с негативом нет никакого желания.

— Как в целом оцениваете форму Мартена Фуркада?

— В этом году все удивлены его спаду, но я уверен, что он наверстает упущенное. На его результатах сказалась смена системы подготовки. Зная француза, не сомневаюсь, что к главному старту года он подойдёт в отличной форме. Да, «Большой хрустальный глобус» от него всё дальше, но на чемпионате мира он может взять своё.

— Возможно, и ему пора задуматься об уходе из большого спорта?

— Может быть. Но мне сложно отвечать за него, ведь каждый спортсмен принимает подобное решение, взвешивая свои личные за и против. Думаю, что после этого сезона он задумается о возможном уходе из спорта. А может, напротив, поставит новую цель.

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© BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

«Начал понимать, за что в России так любят биатлон»

— Вы поздравили Логинова с победой в социальных сетях. Где смотрели гонку?

— В машине по прилёте в Екатеринбург из Москвы. Правда, на онлайн-трансляцию не успел, пересматривал в записи. Знал, что он выиграл, но всё равно очень болел и переживал за Сашку. Нам нужны такие яркие и сильные победы.

— Сами привыкли к статусу обычного зрителя?

— Я отпустил биатлон, теперь я простой болельщик. Открываю многие вещи с новых сторон. Иногда покупаю перед гонкой попкорн, сажусь перед телевизором и наслаждаюсь биатлоном, как каким-то блокбастером. Начал понимать, за что в России так любят наш вид спорта.

— Не планируете посетить ближайшие этапы Кубка мира?

— Да, думаю об этом. При возможности обязательно приеду поддержать ребят.

— Как вы отнеслись к критике со стороны заслуженных ветеранов биатлона в свой адрес? Анфиса Резцова назвала ваш уход из спорта предательством, а Дмитрий Васильев заявил, что ваша роль в биатлоне сильно завышена.

— Читал, смеялся, думал об этом. Это уважаемые люди, имеющие полное право на своё мнение. Но они не знают всей ситуации изнутри. Готов лично поговорить с каждым, объяснить им все нюансы. Уверен, что они изменят свою позицию.